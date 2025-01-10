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Основатель прокремлевских молодежных движений заявил о провале правления Путина

  • 10.01.2025, 21:18
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Основатель прокремлевских молодежных движений заявил о провале правления Путина
Василий Якеменко

Глава Кремля не понимает, что делает на посту.

Бывший глава Федерального агентства по делам молодежи («Росмолодежь») и основатель прокремлевских молодежных движений «Идущие вместе» и «Наши» Василий Якеменко в интервью блогеру Станиславу Роженькову выразил мнение, что Владимир Путин не понимает, что и как он делает на посту, пишет The Moscow Times.

«Он не понимает, что происходит. Он искренне не понимает, что происходит. Он мужик такой решительный, он хочет что-то сделать, он даже не понимает, где и что не так он делает. А когда напротив него садятся вот эти все ребята, которые в космосе живут, начинают ему давать советы, один глупее другого. И вот он такой сидит и спрашивает себя: „Так я 30 лет у власти. Что я сделал, что я могу еще сделать? За что ни потянешь — ничего не выходит“», — заявил Якеменко.

По его мнению, сложившаяся ситуация обусловлена системными проблемами, среди которых некомпетентность или коррумпированность чиновников. «И вот ты сидишь наверху, у тебя полная иллюзия, что ты можешь что-то сделать. И выясняется, что все, что можешь сделать, ну дорогу построить и нашлепать этих бетонных блоков. <…> Да, это все, что он [Путин] сделал, это кошмар. Но кошмар не в этом, а в том, что он и не мог больше ничего сделать. Человек только сам может с собой что-то сделать. И я думаю, что до него это сейчас доходит медленно, а что он сделает? 30 лет уже», — добавил Якеменко.

Также Василий Якеменко заявил, что главным достижением его собственной работы во власти стали деньги и недвижимость. На вопрос о том, считает ли он свои действия на государственной службе бессмыслицей, экс-чиновник ответил: «Ну как это бессмыслицей? Я заработал много денег. Вы со мной сейчас разговариваете во многом потому, что у меня была за плечами эта история. Я построил себе дом, и не один. Это было вполне осмысленное мероприятие».

Кроме того, он отметил, что работа на высоких должностях дала ему ценный опыт и понимание природы власти. «Если бы у меня не было такого глубокого опыта, мне бы могло казаться, что где-то в каких-то эшелонах есть какие-то люди, они совсем другие. Нет, я могу утверждать, что никаких эшелонов, никаких там особенных людей, все абсолютно одинаковые», — пояснил Якеменко.

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