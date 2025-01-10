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Reuters: США ожидают, что Россия будет терять миллиарды долларов в месяц

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  • 10.01.2025, 21:57
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Reuters: США ожидают, что Россия будет терять миллиарды долларов в месяц

Мощнейший удар по экономике Кремля.

В США считают, что из-за новых санкций против российских нефтяных компаний Россия будет терять миллиарды долларов в месяц, сообщает Reuters.

Высокопоставленный представитель президента США Джо Байдена в комментарии изданию заявил, что при должном соблюдении санкций они должны обходиться России в миллиарды долларов в месяц.

«Такие меры являются самыми значительными санкциями против российского энергетического сектора, крупнейшего источника доходов для военной машины Кремля», — заявил собеседник издания.

Он также добавил, что санкции были введены для «удара по каждому этапу цепочки добычи и распределения российской нефти»

«Нет ни одного этапа в цепочке производства и распределения, который бы не был затронут, и это дает нам большую уверенность в том, что уклонение от санкций будет еще более дорогостоящим для России», — подчеркнул неназванный чиновник.

Второй представитель администрации Байдена рассказал агентству, что в Вашингтоне ожидают от санкций еще более сильного давления на российскую экономику.

В пятницу, 10 января, США ввели санкции против крупнейших нефтяных российских компаний. В частности, в санкционный список попали больше 30 российских нефтесервисных компаний, а также 184 танкера теневого флота, логистические объекты и компании третьих стран.

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