Axios: Дания тайно направила команде Трампа предложения по Гренландии 1 11.01.2025, 18:10

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У США уже есть военная база в Гренландии.

За последние дни Дания направила личные сообщения команде избранного президента США Дональду Трампу по поводу Гренландии. Страна готова обсудить усиление безопасности на острове или же увеличение военного присутствия Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Издание пишет, что недавний отказ Трампа исключить применение военной силы для взятия под контроль Гренландии был фактически угрозой вторжения в давнего союзника по НАТО. Эти комментарии застали Копенгаген и многие других столицы Европы врасплох.

В частности, Трамп заявлял, что контроль над Гренландией, крупнейшим островом в мире с необходим для национальной безопасности США в отношениях с Россией и Китаем. В свою очередь изменение климата открывают Арктику для конкуренции между сверхдержавами, а также может облегчить освоение минеральных богатств Гренландии.

И хоть остров в значительной степени автономен, но Дания сохраняет за собой ответственность за оборону. Так, по словам источников Axios, датское правительство хочет убедить Трампа, в том числе посредством переданных на этой неделе сообщений его советникам, что опасения избранного президента США по поводу безопасности модно решить, не заявляя о своих правах на Гренландию для Соединенных Штатов.

Один европейский дипломат сказал изданию, что Дания широко рассматривается как один из ближайших союзников США в ЕС, и никто не мог себе представить, что она станет первой страной, с которой Трамп вступит в конфликт.

Источники сообщили, что датское правительство хочет избежать публичного столкновения с новой администрацией США, и попросили членом команды Трампа разъяснить, что именно имел ввиду избранный президент в своих комментариях на этой неделе.

В переданных сообщениях правительство Дании ясно дало понять, что Гренландия не продается, но выразило готовность обсудить любые другие запросы США в отношении острова.

Так, у США уже есть военная база в Гренландии и соглашение с Данией от 1951 года о защите острова, в соответствии с котором можно было бы легко обсудить увеличение численности американских войск.

Кроме того, датские официальные лица уже заявили, что изучают дальнейшие меры по увеличению инвестиций в военную инфраструктуру и потенциал Гренландии в консультации с гренландcким правительством.

Axios добавило, что остров Гренландия играл ключевую роль в обороне НАТО и США во время холодной войны, являясь частью системы раннего оповещения для обнаружения советских подводных лодок или потенциальных ракет.

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