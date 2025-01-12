«Стоматолог расстроился: я невыгодный клиент» 7 12.01.2025, 10:09

1,948

Белорусы, которые никогда не лечили зубы, хвастаются везением.

Генетическая лотерея — та, в которую сыграли абсолютно все, даже самые неазартные люди. Обычный выигрыш в ней — какие-нибудь приятные черты внешности: роскошные длинные волосы, доставшиеся от бабушки, или папин греческий профиль, который явно давал фору при общении с противоположным полом. А есть и такие, которые буквально можно перевести в денежный эквивалент и выдохнуть, узнав, какие суммы удалось сэкономить, просто вытянув счастливый билет при рождении. Например, эти белорусы ни разу не лечили зубы, пишет «Онлайнер».

«Жена молится, чтобы мои зубы достались нашим детям»

Нашему первому герою с идеальными зубами, 29-летнему Александру, такого выигрыша в генетическую лотерею, кажется, оказалось мало: не так давно он вытащил еще один джекпот, женившись на стоматологе.

С появлением супруги зубных процедур в жизни мужчины стало заметно больше. Каждые полгода Александр ходит на профгигиену, где ему убирают камни и полируют эмаль. До этого же за всю жизнь он бывал в кабинете специалиста лишь дважды: в 2012 году и в конце 2022-го (второй раз — уже после знакомства с будущей женой). И оба этих посещения тоже ограничились лишь чисткой камней на передних зубах, которые смущали Александра с эстетической точки зрения.

— Про кариес или какие-нибудь другие заболевания зубов, которые в теории могли бы беспокоить в детстве, тоже ничего сказать не могу. Помню только, что молочные зубы держались во рту до последнего. А когда выпадали, то визуально были подгнившими, острыми, разных непонятных форм и к тому же неприятно пахли. Но с чем это было связано, понятия не имею.

Главный вопрос, который сразу задаем Александру: а что по сладкому, чипсам, газировке, в конце концов? Может, секрет в тотальном отказе от всех вредных удовольствий? Мужчина качает головой: мол, совсем уж «развратный» образ жизни по отношению к зубам не ведет, но и не старается специально ограничивать себя в чем-то. Шоколад и алкоголь, например, в жизни Александра, хоть и нечасто, но присутствуют. Зато он никогда не курил и каждый день пьет кефир: авторитетные источники подтверждают, что кисломолочный напиток положительно влияет на здоровье зубов.

В вопросе домашней чистки зубов тоже все без фанатизма — только стандартные ежедневные процедуры со щеткой после завтрака и перед сном. При этом везунчик не скрывает, что может почистить зубы только один раз, а то и вовсе просачковать все чистки за день. Нитью пользуется, только когда что-то крупное застряло между зубов.

— Со стоматологом в доме игнорировать все рекомендации специалистов, конечно, сложнее. Но я парень стойкий! Следую только правильной методике чистки, когда по зубу надо проходиться выметающими движениями от десны к режущему краю. Этому методу я научился еще во время службы в армии. Никаких других заморочек по поводу зубов нет. Даже за смену щеток каждые три месяца и выбор пасты отвечает жена.

За то, что за свои 29 он ни разу не испытал зубной боли и даже не слышал звук работающей бормашины, Александр благодарит гены отца.

— Я из многодетной семьи, и нам всем повезло получить зубы от отцовской линии. Мой дедушка так вообще потерял свой первый зуб ближе к 60 годам. А вот у мамы все далеко не так радужно. Моя жена тоже типичный сапожник без сапог: у нее много пломб. Хотя к гигиене полости рта она относится серьезно, все равно нет-нет да подлечивает что-нибудь у коллег. А заодно постоянно молится, чтобы именно мои зубы достались нашим детям.

«Когда слышу о тратах на зубы от знакомых, накатывает чувство безграничного счастья»

Гигиенические рутины у 38-летней Анны слегка разнообразнее, чем у Александра. При этом люди, у которых стоматология входит в отдельную статью расходов, наверняка все равно заскрипят зубами от зависти (аккуратнее, не повредите эмаль).

Белоруска чистит зубы пастами корейских брендов по утрам и вечерам. После еды старается полоскать рот водой и жевать жвачку. Примерно раз в неделю вспоминает про зубную нить. Врача без особого напряжения посещает раз в год-полтора. Трижды делала профгигиену. Результат — всего две профилактические пломбы, которые без анестезии ставили лет 15 назад.

— В ноябре была у стоматолога, так он даже расстроился: невыгодным клиентом я оказалась! И так было почти что всю жизнь. В детстве лечили только один молочный зуб, а еще лет до 10 была большая щель между передними верхними зубами. По рекомендации врача делала специальные упражнения, чтобы их сдвинуть. Все получилось! Заодно и букву «р» научилась выговаривать.

Анна хвастается, что куша, сорванного в генетической лотерее, хватило даже на защиту от серьезной травмы.

— В 2009 году в Раубичах я неудачно полетала на тюбинге. Врезалась в бетонную плиту — сломала нос и повредила один из передних зубов. Мне вообще тогда пророчили, что он покинет мой рот навсегда, поскольку из-за неимоверно сильного удара был задет корень. Но каким-то чудом зуб остался на месте, только слегка ушел вглубь рта. Посторонние люди этого не замечают, а вот я сама — да. Это, наверное, единственный эстетический нюанс в зубах, который на сегодня я хотела бы исправить.

Девушка более-менее старается придерживаться принципов правильного питания, однако никакие вкусности не игнорирует. Что-нибудь сладенькое — глазированный сырок, конфеты, сырники с топингами — перехватывает каждый день. А еще признается, что очень любит баловать себя домашним мороженым и стабильно раз в неделю (во время праздников даже чаще) выпивает бутылочку Cola Zero. Зубам хоть бы хны, только однажды врач пожурил, сказав, что чистить их надо бы тщательнее. Анна кается: в тот раз вообще не успела сделать это перед приемом.

— Думаю, какая-то генетическая закономерность сыграла свою роль, ну и ЗОЖ, конечно, тоже. В семье зубы в таком же хорошем состоянии были только у маминого дедушки, то есть у моего прадеда. У средней сестры тоже в целом все неплохо, но у нее немало пломб. А вот у обоих родителей и старшей сестры ситуация совсем плачевная.

Честно говоря, в повседневной жизни я даже не вспоминаю о вопросах, связанных с зубами, и не зацикливаюсь на том, как мне с ними повезло. Однако стоит только услышать душещипательные рассказы и узнать о внушительных суммах, которые тратят на лечение мои близкие и знакомые, сразу накатывает какое-то чувство безграничного счастья! Конечно, сочувствую всем, кто испытывает все эти мучения.

«Про свои зубы знаю только то, что их нужно чистить»

Вадим за все 36 лет своей жизни был в кабинете стоматолога ровно два раза: во время стандартного осмотра в пятом классе и на медкомиссии для военкомата в 18 лет. Второй врач уверенно заявила, что парню очень повезло и он никогда не будет лечить зубы. Пока что — тьфу-тьфу — предсказание успешно сбывается. Про какие-то непонятные костные образования во рту Вадим, может, и вовсе забыл бы, вот только супруга косо посматривает от зависти. Мужчина в ответ смеется: это так он, дескать, экономит семейный бюджет.

— Даже затрудняюсь ответить, в чем секрет такого везения. Среди моих родственников не нашлось ни одного похожего счастливчика. Насколько помню, постоянно кто-то из родных сталкивался с проблемами с зубами. Все родственники жены тоже их лечили. А другие люди, когда узнают, что я этого избежал, просто не могут поверить, что такое возможно.

Теперь крепче держите свои челюсти. Все, что Вадим знает об уходе за зубами, так это «то, что их нужно чистить». Белорус проводит эту процедуру только один раз в сутки, по утрам. Зубной нитью, как и другими вспомогательными средствами, не пользуется. Говорит, что не видит необходимости и не хочет «вмешиваться в то, что и так хорошо работает».

Вадим питается три раза в день, а между полноценными приемами пищи постоянно жует печенье, чипсы или сухарики: удаленная работа и безлимитный доступ к кухне и холодильнику этому только способствуют. Свой постоянный рацион мужчина называет «обычным, как у любого белоруса»: мясо, рыба, овощи, сладости — в общем, все полезное, что в рот полезло. Выдерживают зубы и регулярный душ из колы, соков, энергетиков и пива. В свое время у Вадима накапал и десятилетний стаж курильщика, но восемь лет назад мужчина от вредной привычки все-таки отказался.

— Я вообще не считаю свой случай с зубами каким-то особенным. Думаю, что таких людей в мире много. Когда мне в 18 лет сказали, что больше не придется лечить зубы, я не поверил. А в 36 это уже кажется чем-то нормальным. О зубах вообще не думаю. Вспоминаю, только когда друзья рассказывают, сколько им нужно на них потратить.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com