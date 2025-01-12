СМИ: Германия готовится к войне с Россией 2 12.01.2025, 20:35

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Важный стратегический документ насчитывает 1000 страниц.

Германия готовит план обороны в случае возможного вторжения РФ в страны НАТО.

Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным FAZ, в последнее время Бундесвер готовится к худшему сценарию на основе принятого политиками «Оперативного плана «Германия». Первая версия стратегического документа насчитывает 1000 страниц, а его детали засекречены. Например, в нем перечислены все здания и объекты инфраструктуры, особо заслуживающие защиты по военным соображениям. Он также содержит детальные планы действий в случае нападения или предыдущих мер – то есть, если нужно будет отреагировать сдерживанием на российский маневр на восточном фланге НАТО.

При таком сценарии предполагается, что Германия станет центром сосредоточения десятков тысяч, возможно, сотен тысяч солдат, которых предстоит переправить на восток, а также военного оборудования, продовольствия и медикаментов.

В этом плане четко обозначена роль экономики. В настоящее время в Торгово-промышленной палате Гамбурга организована первая мера, на которую к компаниям обратились непосредственно. Йорн Плишке, подполковник и глава земельного командования Гамбурга, дал конкретные советы.

«На каждую сотню работников подготовьте по меньшей мере пять дополнительных водителей грузовиков, которые вам не нужны. 70% всех грузовиков на дорогах Германии управляют выходцами из Восточной Европы. Если там начнется война, где будут эти люди?» – обосновывает собственное предложение чиновник.

В случае чрезвычайной ситуации он советует компаниям составить конкретный план того, что от кого из работников ожидается в случае кризиса. В частности, он призывает запастись дизель-генераторами или собственными ветряными турбинами на случай перебоев с электроэнергией.

Чтобы подчеркнуть серьезность ситуации, Плишке ссылается на облеты беспилотников и попытки шпионажа, обнаружение тайников с оружием и планы убийств топ-менеджеров, саботаж и кибератаки в Германии, которые можно наблюдать «ежедневно и с растущей частотой». Это называется «формированием поля боя», говорит он.

Россия начала готовиться к войне. Через четыре-пять лет она будет готова и способна атаковать дальше на мероприятие. Россия сейчас производит 25 боевых танков в месяц, Германия – три в год», – очертил мрачную картину Плишке.

Немецкие политики подход Бундесвера встречают с пониманием, говорит Плишке о своей разведывательной работе, особенно в Гамбурге, где признают логистическую важность порта. Так, власти города уже отреагировали на потенциальную угрожающую ситуацию и создали более 40 дополнительных должностей для усиления кризисного менеджмента и гражданской обороны.

Сообщается также, что первые совместные учения между гражданскими силами и Вооруженными силами Германии уже прошли. Во время учений «Красный шторм Альфа» отрабатывалась защита причальных сооружений в порту с целью противодействия попыткам шпионажа и предотвращению актов саботажа.

Кроме того, уже готовятся учения «Красный шторм – Браво», которые будут несколько масштабнее, чем «Альфа». К ним должно быть привлечено как можно больше людей, особенно по транспорту и логистике. Опыт, полученный во время таких учений, в свою очередь, будет включен в «Оперативный план Германии», который, несмотря на 1000 страниц, отнюдь не полный, поскольку во многих случаях информация доступна лишь фрагментарно. Бундесвер называет его «живым документом».

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