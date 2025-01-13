В Минске на продажу выставили недвижимость, которая связана с беглым другом Лукашенко 13.01.2025, 19:17

Проект связан с компанией семьи укрывшегося в Беларуси экс-правителя Кыргызстана Курманбека Бакиева.

С аукциона на площадке «БелЮрОбеспечения» продают сразу несколько помещений. Все они помечены как «арестованные» и находятся в здании возле стадиона «Динамо» в Минске, где планировалось открыть гостиницу. Этот проект связан с компанией семьи друга Александра Лукашенко — укрывшегося в Беларуси экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, передает «Зеркало».

Что за помещения выставили на продажу?

Пять помещений «неустановленного назначения», выставленные на продажу, принадлежат иностранной компании «Гермес Констракшн» и занимают отдельные этажи.

Все они находятся на улице Свердлова, 11, — в том же здании, что и торговый центр Centropol. На этом месте должна была появиться гостиница (это же указано в техпаспорте продаваемых площадок).

Площадь самого маленького из них — 450 м², все остальные имеют больше 650 м². Стартовая цена меньшего помещения с голыми стенами — 2,33 млн рублей, остальные продаются дороже, чем за 3,4 млн рублей каждый. Общая стоимость недвижимости — более 16 млн рублей.

С молотка площади пустят из-за долгов по ипотеке.

Строительство гостиницы было инвестиционным проектом, согласованным с Мингорисполкомом. Реализация проекта началась в 2012 году, а открыть его хотели к чемпионату мира по хоккею в 2014-м. Ради проекта снесли здание Республиканского центра спортивной медицины, на этом участке вырубили деревья.

Была запланирована гостиница примерно на 200 номеров, апартаменты премиум-класса, конференц-центр, торговые галереи люкс-класса, комплекс ресторанов и кафе, спа-комплекс и фитнес-центр, казино, ночной клуб, а также многоуровневый подземный паркинг на 200 мест. Общий объем инвестиций кипрской компании D-Business Solutions Limited в проект оценивался в 80 млн долларов.

Однако позже назначение проекта изменили на многофункциональный комплекс, который также включал гостиницу, но уже меньшего размера. Соответственно, сократился объем инвестиций — до 37,5 млн долларов. В 2021 году в здании открылся торговый центр Centropol.

Что известно о компании?

«Гермес Констракшн» связана с семьей Курманбека Бакиева. Формально она была оформлена на внука беглого экс-президента Кыргызстана Руслана Бакиева, который в Беларуси жил под именем Руслан Петров.

В 2023 году с фирмой судился «Белагропромбанк» по делу о «неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам — кредита». Также несколько лет длились судебные разборки по займу этой компании, взятому у «Термотехстроя». Вероятно, продажа недвижимости — это продолжение одного из этих дел.

Весной 2020 года компанию «Гермес Констракшн» собирались ликвидировать. Это случилось незадолго до того, как проект по документам должен был быть сдан. Однако потом это решение отменили.

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