Швеция обнаружила следы повреждения на еще одном кабеле в Балтийском море 14.01.2025, 16:12

Кабель соединяет скандинавскую страну с Литвой.

В Балтийском море продолжают находить поврежденную инфраструктуру европейских стран. На этот раз следы волочения якоря были обнаружены на кабеле NordBalt, соединяющем Швецию страну с Литвой, сообщил министр по делам гражданской обороны королевства Карл-Оскар Болин, передает SVT. По его информации, к произошедшему причастно китайское судно Yi Peng, находившееся на якорной стоянке в 160 км от берега. Этот же сухогруз связывают с обрывами подводных телекоммуникационных кабелей между Литвой и Швецией (BCS East-West Interlink), а также между Финляндией и Германией (C-Lion1) 17 и 18 ноября.

Болин не стал отвечать на вопрос, пыталось ли судно намеренно повредить кабели. «Мы можем сказать только, что если вы тащите за собой якорь на протяжении 150 километров, как это произошло в данном случае, то вы должны, по крайней мере, заметить это», — отметил шведский министр. Он также связал данные события с тем, что три балтийские страны вскоре перестанут зависеть от российской и белорусской электроэнергии.

Yi Peng 3 — это сухогруз длиной 217 м, владельцем которого является компания Ningbo Yipeng Shipping, следует из китайского судового реестра. По данным службы Marinetraffic, чуть более двух месяцев назад судно покинуло Средиземное море и направилось в Россию через Балтику. Затем Yi Peng 3 остановился в порту Усть-Луга Ленинградской области, откуда 11 ноября отправился в обратный путь на юго-запад. Во время обрыва кабелей он находился в районе инцидента. Поврежденные телекоммуникации пересекаются на участке в 10 м². Согласно данным морских операторов, недалеко от данного квадрата были и другие суда, однако Yi Peng 3 привлек внимание датских военных из-за странностей в маршруте движения. Когда они остановили сухогруз, выяснилось, что его капитаном является гражданин России Александр Стеченцев. В разговоре с «Агентством» тот заявил, что был на судне лоцманом, выводил его из порта Усть-Луга, но сошел через полтора часа плавания и не понимает, «как его записали в китайский экипаж». Причастность корабля к диверсии расследует Швеция. Ей помогают Финляндия, Литва, Германия и другие страны.

За последние 15 месяцев в Балтийском море было зафиксировано несколько случаев предполагаемого саботажа подводных кабелей. Последний произошел 25 декабря — тогда вышел из строя электрокабель EstLink 2, связывающий Финляндию с Эстонией, и еще три телекоммуникационных кабеля между этими же странами.

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