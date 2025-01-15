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На нефтебазе под Воронежем начался пожар

  • 15.01.2025, 23:54
На нефтебазе под Воронежем начался пожар
Иллюстративное фото

Ее атаковали беспилотники.

Возгорание на нефтебазе произошло в результате атаки нескольких беспилотников в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«В результате падения нескольких БПЛА в одном из районов области произошло возгорание на территории нефтебазы. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы», — написал он.

Губернатор предупредил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Сообщение Гусев опубликовал в своем телеграм-канале в 23:12 по Минску. До этого, в 19:50 он сообщил, что дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа обнаружены и якобы уничтожены несколько беспилотников.

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