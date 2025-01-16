The Economist: Арест президента Южной Кореи только начало кризиса 1 16.01.2025, 13:52

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Юн Сок Ель

Страна на грани раскола.

Около 3000 полицейских ворвались в резиденцию президента Южной Кореи, говорится в статье издания The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Задержание президента Южной Кореи Юн Сук Ёля по обвинению в мятеже связано с его попыткой ввести военное положение в начале прошлого месяца. После того, как этот переворот потерпел неудачу, президент Юн забаррикадировался в своей резиденции в центре Сеула. Национальное собрание объявило ему импичмент 14 декабря, временно отстранив его от должности и начав судебное разбирательство в Конституционном суде. Отдельно следователи Управления по расследованию коррупции высокопоставленных должностных лиц (CIO) также возбудили против него уголовное дело. Мятеж является исключением из президентского иммунитета в Южной Кореe, уточняют авторы.

После того, как президент отказался явиться на допрос, директор Управления по расследованию коррупции запросил ордер на его арест. Попытка вручить ордер 3 января не увенчалась успехом, что вылилось в продолжительное противостояние между полицией и более крупным отрядом вооруженных охранников президентской службы безопасности, которые приняли решение защищать президента.

В последние недели резиденция президента была окружена колючей проволокой и автобусами для отражения нового штурма, говорится в материале The Economist.

Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, утром 15 января полиция вернулась, значительно усилив свои силы — около 3000 человек. Им пришлось пройти через толпы сторонников президента Юна, которые собрались возле его резиденции. Отряды полиции пробили бреши в стенах и перебрались через баррикады. На этот раз охрана оказала лишь минимальное сопротивление. На этот раз президент Юн изменил свою позицию. Он заявил в видеообращении, что считает ордер «незаконным», но согласилась на сотрудничество, чтобы предотвратить «нежелательное кровопролитие».

Арест завершил напряженное противостояние между различными властными структурами Южной Кореи, но это далеко не финал разворачивающейся драмы, пише The Economist.

У следователей есть 48 часов, чтобы допросить президента Юна, но им еще придется запросить дополнительный ордер на его задержание еще на 20 дней. Если доказательства обвинения будут признаны достаточными, начнется уголовное разбирательство, по итогам которого возможен приговор — от пожизненного заключения до смертной казни.

Президент Юн заявил, что намерен вступить в противостояние со стороной обвинения. Его защитники заявляют, что CIO не обладает достаточными полномочиями для расследования действий президента, а суд, выдавший ордер на арест, действовал за пределами своей юрисдикции. «К сожалению, в этой стране нарушено верховенство закона», — заявил Юн Сук Ёль в своем обращении.

Тем временем Конституционный суд продолжает свою работу над этим делом. Слушания официально начались 14 января, хотя они прекратились всего через несколько минут из-за отказ президента Юна присутствовать в зале суда. Следующие слушания состоится 16 января, независимо от присутствия ответчика. Весь процесс должен завершиться в течение 180 дней со дня объявления импичмента. По крайней мере, шесть из восьми судей, рассматривающих дело, должны проголосовать за то, чтобы импичмент состоялся. Если Юна в конечном итоге отстранят от должности, конституция Южной Кореи предусматривает проведение новых президентских выборов в течение 60 дней.

Страну ожидает длительный период потрясений. Индекс потребительских настроений снизился в декабре до 88,4, по сравнению с 100,7 в предыдущем месяце, что стало наибольшим месячным падением с начала пандемии COVID-19. Уровень безработицы также вырос с 2,7% в ноябре до 3,7% в декабре, что является самым высоким показателем с середины 2021 года. После импичмента Пак Кын Хе в начале 2017 года, одного из предшественников Юн Сук Ёля, прямые иностранные инвестиции упали почти на 40%. Грозящий кризис может вызвать аналогичную реакцию среди инвесторов. Нестабильные экономические условия означают, что Банк Кореи, как ожидается, снизит процентные ставки на своем заседании 16 января, что ознаменует третий раунд смягчения денежно-кредитной политики. Чхве Сан Мок, заместитель премьер-министра, который стал исполняющим обязанности президента 27 декабря после импичмента первого исполняющего обязанности президента Хан Док-су, заявил, что правительство также может рассмотреть дополнительные меры стимулирования экономики.

Непреклонная позиция президента Юна в отношении обвинения лишь усилила поддержку среди его сторонников и способствовала дальнейшей поляризации политической ситуации в стране. Согласно опросу Gallup Korea, большинство граждан Южной Кореи поддерживают импичмент президента, но их стало меньше: 64% считают, что его следует отстранить, по сравнению с 75% в прошлом месяце, в то время как 32% считают, что его нужно вернуть на пост. Рейтинги президентской партии «Сила народа» также выросли до 34% с 24% месяцем ранее. Одобрение главной оппозиционной силы, Демократической партии, за тот же период снизилось с 48% до 36%. Но даже это не спасет президента Юна. Политические силы страны будут продолжать борьбу за власть, независимо от обстоятельств.

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