Украина и Британия подписали соглашение о 100-летнем партнерстве 16.01.2025, 16:00

Что предусматривает договор?

Великобритания и Украина подписали 100-летнее соглашение о партнерстве. Оно призвано построить прочные связи между двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и прочее.

Подробнее о подписании соглашения и что предусматривает 100-летнее партнерство между Украиной и Британией.

Соответствующее соглашение подписал президент Украины Владимир Зеленский с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, прибывшим накануне в Киев с неанонсированным визитом, передает «Укринформ».

«Сегодня действительно исторический день. Отношения Украины и Великобритании близки как никогда. Мы вышли на новый уровень, это больше, чем стратегические отношения. Мы подписали соглашение о 100-летнем партнерстве», - заявил Зеленский.

Что предусматривает соглашение

Соответствующий документ будет способствовать военному сотрудничеству стран в морской безопасности через новую структуру для усиления безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях и сдерживания продолжающейся российской агрессии.

Также он объединит экспертов для развития научно-технологического партнерства в таких сферах, как здравоохранение и болезней, агротехника, космос и дроны, а также для построения дружбы через учебные проекты.

Кроме того, будет запущена новая разработанная Британией схема проверки зерна, для отслеживания украденного зерна с оккупированных украинских территорий.

Документ также закрепляет позицию Великобритании как приоритетного партнера Украины в энергетическом секторе, стратегии добычи критически важных полезных ископаемых и производстве «зеленой» стали.

«От совместной работы на мировой арене до преодоления барьеров для торговли и роста и развития культурных связей, Великобритания и Украина будут выступать друг за друга для обновления, перестройки и реформ для будущих поколений», - заявили в правительстве Британии.

В британском ведомстве также отмечали, что 100-летнее партнерство является «важным шагом в поддержке долгосрочной безопасности Украины», гарантируя, что «она больше никогда не будет уязвимой к той жестокости, которую нанесла ей РФ». Соглашение обязывает Британию стоять бок о бок с суверенной Украиной в течение следующего века.

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