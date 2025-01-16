В Минске горели завод медпрепаратов и торговый центр 16.01.2025, 22:04

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Какие последствия.

В Минске 16 января произошли два серьезных ЧП.

Как сообщает пресс-служба МЧС, случилось возгорание в ТЦ «Силуэт», расположенном в районе Комаровского рынка.

По предварительной информации, горело имущество и оборудование на площади 20 м2 в помещении вентиляционной камеры паркинга.

Пришлось эвакуировать более 600 человек. Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.

Пожар на «Белмедпрепаратах»

Также 16 января спасатели выезжали на предприятие «Белмедпрепараты» на улице Фабрициуса.

Сообщалось, что горело имущество на площади 50 м2 на первом этаже трехэтажного неэксплуатируемого здания.

По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте работали 17 единиц техники и 68 человек личного состава. Причина инцидента устанавливается.

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