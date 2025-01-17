Из британского парламента выгнали присоединившихся к экскурсии российских дипломатов 1 17.01.2025, 8:13

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Инцидент произошел накануне Рождества.

Российские дипломаты проникли в закрытую зону парламента Великобритании, притворившись участниками экскурсии, пишет Guardian.

По данным издания, инцидент произошел накануне рождества, которое в королевстве отмечают 25 декабря. Несколько российских дипломатов пришли на публичную экскурсию по зданию парламента в Лондоне и в какой-то момент отделились от общей группы, зайдя в закрытое для посещений помещение Палаты лордов, откуда их выгнала охрана.

«Мы подозреваем, что они просто хотели похвастаться перед Кремлем, что проникли в британский парламент. Ситуация не идеальная, но их поймали до того, как был нанесен какой-либо ущерб», — сказал источник. По его словам, произошедшее встревожило министров правительства и сотрудников службы безопасности, а депутатам и пэрам направили письменное предупреждение, чтобы те не приглашали российских дипломатов в парламент даже в частном порядке. При этом пока непонятно, позвал ли россиян экскурсию кто-то из британских политиков или же они оказались на ней по схеме, предусмотренной для обычных туристов.

Российским дипломатам и сотрудникам посольства в Лондоне, включая самого посла, запретили посещать парламент королевства в 2022 году из-за вторжения в Украину. Осенью 2023-го страна ввела дополнительные ограничения на передвижение российских дипломатов в ответ на аналогичные действия Москвы. В том же году МИД РФ обязал сотрудников британских дипучреждений заранее сообщать о поездках за пределы 120-километровой зоны, указывая сроки, цели, маршрут и вид используемого транспорта. В ведомстве объяснили решение «враждебными действиями Лондона, в том числе препятствующими нормальному функционированию российских загранучреждений в Великобритании», не приведя подробностей.

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