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Россияне взбунтовались против путинистки Лолиты Милявской

  • 17.01.2025, 10:26
Россияне взбунтовались против путинистки Лолиты Милявской
Лолита Милявская

Что произошло?

Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Украины, но предала родную страну и поддерживает вторжение РФ, обратилась к активистам, которые хотят запретить один из ее концертов, пишет «Главред».

Как сообщают росСМИ, активисты движения «Русская община» потребовали отменить ее концерт в Ижевске, который запланирован на апрель 2025 года.

«Считаем невозможными ее выступления в России после ее участия в так называемой «голой вечеринке» во время СВО», — написали активисты в Сети.

Предательница Милявская же посоветовала активистам заняться полезными делами.

«Если у вас много свободного времени, почитайте книгу, займитесь своими детьми, подарите им лишнее объятие. Помогите переселенцам, поспособствуйте приютам для бездомных животных. Я много чего могу перечислить, ибо это то, что делаю я. Вы распространяете депрессию, а по уставу должны веру», — заявила она.

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