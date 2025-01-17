Россияне взбунтовались против путинистки Лолиты Милявской 17.01.2025, 10:26

Лолита Милявская

Что произошло?

Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Украины, но предала родную страну и поддерживает вторжение РФ, обратилась к активистам, которые хотят запретить один из ее концертов, пишет «Главред».

Как сообщают росСМИ, активисты движения «Русская община» потребовали отменить ее концерт в Ижевске, который запланирован на апрель 2025 года.

«Считаем невозможными ее выступления в России после ее участия в так называемой «голой вечеринке» во время СВО», — написали активисты в Сети.

Предательница Милявская же посоветовала активистам заняться полезными делами.

«Если у вас много свободного времени, почитайте книгу, займитесь своими детьми, подарите им лишнее объятие. Помогите переселенцам, поспособствуйте приютам для бездомных животных. Я много чего могу перечислить, ибо это то, что делаю я. Вы распространяете депрессию, а по уставу должны веру», — заявила она.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com