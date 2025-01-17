Россияне взбунтовались против путинистки Лолиты Милявской
- 17.01.2025, 10:26
Что произошло?
Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Украины, но предала родную страну и поддерживает вторжение РФ, обратилась к активистам, которые хотят запретить один из ее концертов, пишет «Главред».
Как сообщают росСМИ, активисты движения «Русская община» потребовали отменить ее концерт в Ижевске, который запланирован на апрель 2025 года.
«Считаем невозможными ее выступления в России после ее участия в так называемой «голой вечеринке» во время СВО», — написали активисты в Сети.
Предательница Милявская же посоветовала активистам заняться полезными делами.
«Если у вас много свободного времени, почитайте книгу, займитесь своими детьми, подарите им лишнее объятие. Помогите переселенцам, поспособствуйте приютам для бездомных животных. Я много чего могу перечислить, ибо это то, что делаю я. Вы распространяете депрессию, а по уставу должны веру», — заявила она.