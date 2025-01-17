Куба освободила 127 политзаключенных, включая лидера оппозиции 2 17.01.2025, 11:56

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В рамках сделки с Байденом.

Куба освободила 127 заключенных, в том числе лидера оппозиции Хосе Даниеля Ферреро, в результате знакового соглашения с президентом США Джо Байденом, который покидает пост, сообщает «Радио Свобода».

Хуан Яньер Антамарчы Нуньнес (у цэнтры) ідзе па Гаване, Куба, 16 студзеня 2025, пасьля ўмоўнага вызваленьня з-пад варты за ўдзел у антыўрадавых пратэстах 2021 году

54-летний Хосе Даниэль Феррер является самым известным из заключенных, которых Куба начала освобождать в среду после того, как Байден согласился исключить страну из списка спонсоров терроризма.

«Слава Богу, что он у нас дома», - сказала Нельва Ортега агентству AFP о своем муже Феррере, который последние два десятилетия то попадал в тюрьму, то выходил из нее. Его последнее заключение длилось три с половиной года.

Вскоре после своего освобождения в четверг Феррер в радиопрограмме в Майами призвал кубинцев «не бояться» противостоять правительству, которое, по его словам, «все более напугано» и «все более слабо».

Хасэ Даніель Фэрэр, 2016

Взамен за удаление из списка государств-спонсоров терроризма, включающего Северную Корею, Иран и Сирию, Куба, испытывающая нехватку средств, пообещала США освободить 553 человека, многих из которых администрация Байдена назвала политическими заключенными.

Хасэ Антоніё Гансалес Герэра, зьняволены за ўдзел у антыўрадавых пратэстах у ліпені 2021 году, пасьля вызваленьня з турмы ў раёне Сан-Мігель-дэль-Падрон у Гаване,16 студзеня 2025

Большинство из них были арестованы за участие в массовых антиправительственных демонстрациях в июле 2021 года из-за периодических отключений электроэнергии, дефицита продовольствия и роста цен.

Марисела Соса, вице-президент Верховного суда Кубы, заявила, что «со среды по четверг 127 (арестованных) были освобождены досрочно».

Дарыель Крус Гарсія дае інтэрвію ў Гаване, Куба, 16 студзеня 2025, пасьля ўмоўнага вызваленьня з-пад варты за ўдзел у антыўрадавых пратэстах 2021 году

Власти Кубы не опубликовали ни списка, ни графика освобождения.

Журналист AFP видел четырех заключенных, которые вышли из тюрьмы Сан-Мигель-дель-Падрон на окраине столицы Гаваны в четверг.

Марлон Брандо Диас, отбывавший 18-летний срок заключения за участие в протестах 2021 года, со слезами сказал, что благодарен за «новый шанс в жизни».

«Это новое начало», - сказал он, обнимая свою семью.

Сделка с Вашингтоном открывает путь для увеличения инвестиций США в Карибский остров, находящийся под торговым эмбарго более шести десятилетий.

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