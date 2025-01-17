Куба освободила 127 политзаключенных, включая лидера оппозиции

Куба освободила 127 политзаключенных, включая лидера оппозиции2
- 17.01.2025, 11:56
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В рамках сделки с Байденом.
Куба освободила 127 заключенных, в том числе лидера оппозиции Хосе Даниеля Ферреро, в результате знакового соглашения с президентом США Джо Байденом, который покидает пост, сообщает «Радио Свобода».
54-летний Хосе Даниэль Феррер является самым известным из заключенных, которых Куба начала освобождать в среду после того, как Байден согласился исключить страну из списка спонсоров терроризма.
«Слава Богу, что он у нас дома», - сказала Нельва Ортега агентству AFP о своем муже Феррере, который последние два десятилетия то попадал в тюрьму, то выходил из нее. Его последнее заключение длилось три с половиной года.
Вскоре после своего освобождения в четверг Феррер в радиопрограмме в Майами призвал кубинцев «не бояться» противостоять правительству, которое, по его словам, «все более напугано» и «все более слабо».
Взамен за удаление из списка государств-спонсоров терроризма, включающего Северную Корею, Иран и Сирию, Куба, испытывающая нехватку средств, пообещала США освободить 553 человека, многих из которых администрация Байдена назвала политическими заключенными.
Большинство из них были арестованы за участие в массовых антиправительственных демонстрациях в июле 2021 года из-за периодических отключений электроэнергии, дефицита продовольствия и роста цен.
Марисела Соса, вице-президент Верховного суда Кубы, заявила, что «со среды по четверг 127 (арестованных) были освобождены досрочно».
Власти Кубы не опубликовали ни списка, ни графика освобождения.
Журналист AFP видел четырех заключенных, которые вышли из тюрьмы Сан-Мигель-дель-Падрон на окраине столицы Гаваны в четверг.
Марлон Брандо Диас, отбывавший 18-летний срок заключения за участие в протестах 2021 года, со слезами сказал, что благодарен за «новый шанс в жизни».
«Это новое начало», - сказал он, обнимая свою семью.
Сделка с Вашингтоном открывает путь для увеличения инвестиций США в Карибский остров, находящийся под торговым эмбарго более шести десятилетий.