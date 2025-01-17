Курс доллара в Беларуси снова пошел вверх 17.01.2025, 13:36

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Актуальные курсы валют.

Курс доллара в Беларуси снова начал расти. В понедельник он вырос до максимума почти за 1,5 месяца, но в последующие дни снижался. Курс евро на минимуме за 2,5 недели, курс российского рубля — за две недели.

Итоги валютных торгов, состоявшихся 17 января на Белорусской валютно-фондовой бирже, следующие:

USD: 3,4751 (+0,0033 / +0,10%),

EUR: 3,5802 (-0,0080 / -0,22%),

RUB: 3,3667 (-0,0158 / -0,47%),

CNY: 4,7448 (+0,0096 / +0,20).

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