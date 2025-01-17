Украинский спецназ ликвидировали группу оккупантов, которые накануне расстреляли пленных бойцов ТРО

Украинский спецназ ликвидировали группу оккупантов, которые накануне расстреляли пленных бойцов ТРО1
- 17.01.2025, 15:49
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Ими оказались морские пехотинцы из 40-й арктической бригады РФ.
На одном из участков фронта российские оккупанты снова расстреляли двух пленных украинских защитников. Их преступление не осталось безнаказанным, бойцы ССО их выследили и ликвидировали, а уцелевших захватили в плен. Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций.
Военное преступление российских воинов зафиксировали благодаря дронам. Одно из подразделений Сил специальных операций тщательно планировало операцию по уничтожению этой вражеской группы и возвращению тел украинских военных.
Операторы ССО во время спецоперации уничтожили часть расстрельной группы, а уцелевших заставили сдаться в плен.
Пленными россиянами оказались морские пехотинцы из 40-й арктической бригады ВС РФ. На допросе они признались, что взяли в плен двух военных Сил Теробороны и доложили об этом командиру своей роты.
Их ротный по рации отдал приказ россиянам казнить украинских военных. Бойцы ТРО услышали это и пытались убежать, но по ним сразу открыли огонь российские военные с позывными «Ярый», «Лебедь», «Бум» и «Белый».
«Трех последних операторы ССО уничтожили во время специальных действий, а вот «Ярого» вместе с еще двумя другими удалось взять в плен. Они уже дают показания. Все пленные оказались контрактниками, которые служат в армии РФ всего полтора месяца», — сообщили в ССО.