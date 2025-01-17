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Экспорт российского угля рухнул до шестилетнего минимума

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  • 17.01.2025, 21:01
Экспорт российского угля рухнул до шестилетнего минимума

Из-за санкций и проблем РЖД.

Российские угольные компании третий год подряд снова столкнулись с сокращением экспорта, сообщают «Ведомости» со ссылкой на статистику Argus. По итогам прошлого года угольщикам удалось продать на внешние рынки 195 млн тонн продукции — на 17,5 млн тонн меньше, чем годом ранее, и на 26,2 тонн меньше показателя 2022 года.

По сравнению с довоенным 2021 годом (223,4 млн тонн) угольный экспорт из России обвалился на 13%, а его текущие объемы стали самыми низкими за последние 6 лет. Так, в 2020 году на экспорт было вывезено 211 млн тонн угля, в 2019-м — 199 млн тонн, в 2018-м — 193 млн тонн.

На динамику экспортных поставок продолжают оказывать негативное влияние санкции, подчеркивают аналитики Argus: в отличие от нефти и газа, которые Европа продолжает закупать, пусть и в небольших объемах, уголь попал под тотальное эмбарго, а крупнейшие угольные компании — СУЭК и «Мечел» были внесены в санкционные списки США.

Как отмечают в Argus, ситуацию усугубили проблемы на железных дорогах, которые оказались не готовы к «развороту экономики на Восток». Нехватка локомотивов и машинистов при увеличении грузопотока поставили РЖД на грань транспортного коллапса: средняя скорость движения на сети упала ниже 35 км/ч и стала минимальной с 1991 года.

Из-за пробок на железных дорогах несколько угольных компаний не смогли осуществить поставки на экспорт в соответствии с планом, рассказывали Bloomberg топ-менеджеры.

Экспортные цены на уголь при этом обвалились до 7-летних минимумов. И как итог больше половины угольных компаний в России стали убыточными, а вся отрасль завершила год с отрицательным финансовым результатом: сальдированный убыток составил 81 млрд рублей (по данным Росстата на январь–октябрь).

Отрезанные санкциями от внешних рынков угольщики начали «резать» добычу. В главном угольном регионе — Кемеровской области — по итогам прошлого года она сократилась на 15,8 млн тонн, до 198,4 млн. Экспорт угля Кузбасса просел на 10%, до 102 млн тонн.

Спрос на уголь падает в мировом масштабе, поскольку все больше стран отказываются от него из-за «зеленой повестки», и в 2025 году эта тенденция продолжится, отмечает аналитик Freedom Finance Владимир Чернов.

Даже если РЖД решат проблемы на БАМе и Транссибе, это не сделает российский уголь рентабельнее, а экспорт продолжит сокращаться — на 3-5% в этом году, прогнозирует Чернов. Главный стратег ИК «Вектор капитал» Максим Худалов ожидает еще более глубокой просадки на экспорте — на 5-8%, или 10-15 млн тонн. В этом случае экспорт угля из РФ опустится до минимума с 2016 года: тогда на экспорт вывезли 163 млн тонн.

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