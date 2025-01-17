Польша усилит контроль за транзитными грузами через Беларусь 17.01.2025, 22:09

Ранее это сделали Литва и Латвия.

В Польше рассматривают законопроект, который коснется транзитных грузов, следующих через Беларусь и Россию в третьи страны. Об этом сообщает Stalogistic.

Основная цель нововведений — исключить возможность перепродажи товаров в пути для обхода санкций ЕС. Такие же законы ранее приняли Литва и Латвия.

Теперь для таможенного оформления юридически закрепят обязанность экспортера выслать письмо, в котором он:

подтверждает, что начальный и конечный пункты маршрута находятся за пределами Беларуси и России;

гарантирует, что на территории обеих стран груз не будет перепродан, изменен, помещен на хранение или использован в нарушение санкций;

указывает конечного получателя груза, исключая использование товара в Беларуси или России.

В случае сомнений таможенные органы могут запросить аналогичное письмо от производителя товаров, включая информацию о мерах по предотвращению обхода санкций.

Также изменения коснутся подтверждения доставки грузов в третьи страны. В течение 45 дней после вывоза из Евросоюза экспортер должен подать документ, подтверждающий таможенную обработку груза в третьих странах. За невыполнение этого требования предусмотрен штраф до 500 тыс. польских злотых, или около $120 тыс.

Кроме того, особое внимание планируют уделять товарам, которые поступают из стран ЕАЭС. Например, при резком росте импорта древесины из Казахстана, поставки которой запрещены из Беларуси и России, таможня будет запрашивать сведения о регионе происхождения древесины и лесозаготовке.

Еще один важный момент: в случае выявления нарушений санкционных ограничений товар может быть конфискован и изъят.

Ожидается, что эти изменения могут вступить в силу уже в марте.

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