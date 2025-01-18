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Bloomberg: Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

  • 18.01.2025, 12:54
Bloomberg: Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Будет издан специальный указ.

Избранный президент Дональд Трамп планирует выпустить указ, возводящий криптовалюты в ранг приоритетных направлений политики и дающий представителям отрасли право голоса в его администрации.

Издание Bloomberg пишет, что в указе криптовалюта будет названа национальным императивом или приоритетом - стратегическая формулировка, призванная ориентировать правительственные агентства на работу с отраслью. Также планируется создать консультативный совет по криптовалютам, который будет отстаивать политические приоритеты отрасли.

Этот указ ознаменует изменение ситуации с криптовалютами, которые стали объектом расследований во время президентства Джо Байдена после целого ряда громких дел о мошенничестве. За последние годы федеральные агентства, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам, подали более 100 исполнительных исков против этого сектора, а банковские регуляторы усложнили работу криптовалютных компаний с финансовыми учреждениями.

По словам источников, сейчас обсуждается вопрос о включении в указ распоряжения, предписывающего всем государственным учреждениям пересмотреть политику в отношении цифровых активов и, возможно, приостановить любые судебные процессы, связанные с криптовалютами. Прекращение судебных исков, направленных против целого ряда компаний, в том числе криптовалютной биржи Binance Holdings Ltd, является одним из главных приоритетов для отрасли.

Также рассматривается вопрос о создании национального запаса биткоина, который будет включать в себя существующие в правительстве запасы крупнейшей в мире криптовалюты. По данным аналитической компании Arkham, правительство США владеет биткоинами на сумму около 20 миллиардов долларов, конфискованным в рамках различных расследований. После выборов в США биткоин вырос более чем на 50%, отчасти благодаря ожиданиям создания такого запаса. В 2024 году токен подорожал более чем в два раза. По состоянию на 11:20 утра 17 января по нью-йоркскому времени он торговался с повышением почти на 5% по цене 104 691 доллар.

Трамп пообещал издать множество указов, касающихся самых разных отраслей и вопросов, в течение первых нескольких дней своего пребывания в должности.

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