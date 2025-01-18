В Тегеране застрелили двоих судей Верховного суда Ирана 18.01.2025, 16:58

Убитые судьи были замешаны в вынесении множества смертных приговоров.

В столице Ирана, Тегеране, мужчина застрелил двух судей перед зданием Верховного суда. По информации иранских властей, нападавший также ранил еще одного судью и его охранника, а затем покончил с собой. По неофициальной информации, стрелявший также был сотрудником суда, но работал на кухне, сообщает BILD.

Согласно заявлениям государственных СМИ, мотивы преступления пока остаются неизвестными. В то же время представители иранской судебной системы намекнули, что инцидент может быть связан с деятельностью убитых судей Мохаммада Могисе и Али Разини, которые выносили суровые приговоры по обвинениям в шпионаже и терроризме. Эти дела вызвали «гнев врагов Исламской Республики», заявил представитель иранской юстиции.

Западные СМИ сообщают, что убитые судьи были замешаны в вынесении множества смертных приговоров. Разини, в частности, известен как один из участников репрессий 1980-х годов, когда десятки женщин были казнены за распространение листовок.

Могисе, в свою очередь, попал под санкции США в 2019 году: в Комиссии по международной религиозной свободе Соединенных Штатов заявили, что он председательствовал на «бесчисленных несправедливых судебных процессах, в которых обвинения были необоснованными, а доказательства игнорировались».

Это не первое нападение на судью Али Разини. В 1998 году под его автомобиль заложили бомбу, в результате чего он получил ранения. На тот момент Разини занимал пост главы судебной системы Ирана.

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