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Израиль освободит две тысячи палестинцев в обмен на заложников

  • 18.01.2025, 18:58
Израиль освободит две тысячи палестинцев в обмен на заложников

ХАМАС передаст Израилю 33 заложников.

В общей сложности 1904 палестинца будут освобождены из израильских тюрем и центров содержания в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, сообщило израильское правительство в субботу, 18 января, пишет «Немецкая волна».

В списке, опубликованном министерством юстиции Израиля, 737 заключенных и лиц, задержанных по соображениям безопасности, которые находятся под стражей службы исполнения наказаний. Среди них, как утверждается, есть террористы, отбывающие наказания за убийства и состоящие в движениях ХАМАС, ФАТХ и «Исламский джихад». Кроме того, Израиль освободит 1167 жителей сектора Газа, взятых под стражу с начала боевых действий, но не причастных к атаке ХАМАС 7 октября 2023 года.

Взамен ХАМАС в ходе шестинедельной паузы в боевых действиях, которая начнется утром 19 января, должен отпустить 33 из 98 израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. Израильские власти считают, что эти заложники еще живы, но подтверждения со стороны ХАМАС пока нет.

По данным источников, близких к палестинской группировке, сначала будут освобождены три израильтянки. Ожидается, что вечером 19 января первые заложники будут переданы Красному Кресту и спасательным бригадам Египта и Катара. Затем освобожденных пленников доставят в Египет и передадут израильской стороне, которая обеспечит им медицинское обследование.

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