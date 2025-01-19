Минимум 12 «Шахедов» залетели в Беларусь
- 19.01.2025, 16:15
Авиация в небо не поднималась.
Мониторинговый проект «Беларускі Гаюн» зафиксировал ночью и в первой половине 19 января залеты дронов на территорию нашей страны. По данным проекта, это российские БПЛА типа «Шахед». Их было минимум 12.
По данным проекта, дроны двигались курсом на Комарин, Лоев, Бывальки, Асаревичи, Красную Буду и проходили через «белорусский коридор».
Первый «Шахед» залетел в 00:50 на Комарин и вылетел на Чернобыль в 00:54. Далее заходы были в: 01:50, 05:23, 05:50, 06:01, 06:12, 06:13, 06:29 (три дрона), 07:25 и 13:03.
Авиация ВВС РБ ночью не поднималась.