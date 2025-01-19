Минимум 12 «Шахедов» залетели в Беларусь 19.01.2025, 16:15

Авиация в небо не поднималась.

Мониторинговый проект «Беларускі Гаюн» зафиксировал ночью и в первой половине 19 января залеты дронов на территорию нашей страны. По данным проекта, это российские БПЛА типа «Шахед». Их было минимум 12.

По данным проекта, дроны двигались курсом на Комарин, Лоев, Бывальки, Асаревичи, Красную Буду и проходили через «белорусский коридор».

Первый «Шахед» залетел в 00:50 на Комарин и вылетел на Чернобыль в 00:54. Далее заходы были в: 01:50, 05:23, 05:50, 06:01, 06:12, 06:13, 06:29 (три дрона), 07:25 и 13:03.

Авиация ВВС РБ ночью не поднималась.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com