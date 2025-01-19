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Ученые: Ламантины используют электростанции

  • 19.01.2025, 19:28
Ученые: Ламантины используют электростанции

Прямо как люди.

Теплая очищенная вода с электростанции во Флориде помогает ламантинам, находящимся под угрозой вымирания, пережить аномально холодную погоду.

Флоридский ламантин (Trichechus manatus), находящийся под угрозой исчезновения, обычно вырастает примерно до 3 метров в длину и весит от 363 килограммов до 544 килограммов. Этих животных можно встретить в водах возле Флориды, которые обычно довольно теплые. Но в этом месяце полярный вихрь охватил большую часть Соединенных Штатов Америки. Во Флориде температура ниже средней и достаточно прохладна для ламантинов, что заставило млекопитающих искать себе более комфортное место. Многие особи направились к теплой — и, что важно, чистой — воде, выпускаемой из электростанции.

Как пишет Associated Press, ламантины скапливаются вокруг Florida Power & Light Company в Ривьера-Бич. Восемь лет назад компания открыла аттракцион Manatee Lagoon, ориентированный на ламантинов.

«Ламантины приплывают сюда в Manatee Lagoon за теплой водой, но на нашей территории нет большой популяции морской травы. И поэтому они приплывают сюда, чтобы согреться, а когда чувствуют голод, отправляются искать грядки с морской травой, и будут есть, пока не наедятся, не замерзнут», — говорит Рэйчел Шанкер из Manatee Lagoon.

Недостаток пищи стал серьезной угрозой для этого уникального для побережья Флориды вида. Цветение водорослей привело к исчезновению местной морской травы, любимой пищи этого вида. В 2017 году эти животные были внесены в список находящихся под угрозой исчезновения. В 2022 году Служба рыбного хозяйства и дикой природы США оказалась в центре скандала после попыток кормления этих животных головками салата ромен.

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