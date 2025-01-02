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Российский «ваннопед»: оккупанты дошли до отчаяния в поисках техники

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  • 2.01.2025, 8:25
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Российский «ваннопед»: оккупанты дошли до отчаяния в поисках техники
иллюстративное фото

Военные РФ использовали на линии фронта мотоцикл со вмонтированной ванной.

Дефицит военной техники у ВС России толкает оккупантов на эксперименты, потрясающие воображение. Россияне использовали на линии фронта симбиоз мотоцикла и ванной.

Кадры этого «чуда техники» были опубликованы на одном из российских Z-каналов, передает «Диалог.UA».

Судя по кадрам, оккупанты приварили ванную в качестве коляски к мотоциклу.

Этого «франкенштейна» ВС России использовали вблизи линии фронта, где он и был подбит, вероятно, ударным дроном.

Российский военный, снявший на видео мотоцикл, посмеялся над ним.

«Это новейшая натовская разработка. Ванная-мопед. Ваннопед», — заявил он.

Отметим, что из-за дефицита военной техники российские военные начали массово применять на фронте гражданские автомобили. Зафиксированы даже случаи штурмов на легковых автомобилях, багги и мопедах. Естественно, это не способствует сохранению личного состава.

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