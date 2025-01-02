Партизаны устроили диверсию возле складов с ракетами «Искандер» в Тверской области РФ 2.01.2025, 8:45

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Эта железнодорожная линия играет ключевую роль в военной инфраструктуре врага.

Агенты движения «Атеш» совершили успешную диверсию на железнодорожном участке вблизи населенного пункта Старая Торопа, Тверской области. Эта железнодорожная линия является критически важной для поставки боеприпасов с 23-го и 107-го арсеналов ГРАУ.

Они играют ключевую роль в военной инфраструктуре России. Об этом сообщает партизанское движение «Атеш».

На территории 107-го арсенала ГРАУ в Торопце, который занимает около 5 квадратных километров, хранятся баллистические ракеты «Искандер» и «Точка-У», крупнокалиберные артиллерийские снаряды, а также боеприпасы для систем залпового огня «Смерч» и «Град».

23-й арсенал ГРАУ, расположен южнее на 16 километров от Торопца, хоть и меньше по размеру, является местом хранения танковых и артиллерийских боеприпасов, осколочно-фугасных мин, минометных снарядов и противотанковых ракет.

Эти склады обеспечивают значительную часть логистики для российских войск на передовой. Диверсия, проведенная агентами «Атеш», серьезно осложнила поставки боеприпасов, повредив важный транспортный путь. Разрушение железной дороги существенно ограничивает возможности оккупантов оперативно пополнять свои ресурсы на фронте.

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