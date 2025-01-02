В России ввели налог, который затронет и белорусов 4 2.01.2025, 10:37

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Платить придется за каждые сутки.

С 1 января 2025 года в России появился туристический налог. Возможность его вводить предоставлена властям регионов и городов федерального значения, пишет российское издание РБК. Объясняем, что поменяется для белорусов.

В условиях закрытого авиапространства с Европой, сложности с получением визы и очередями на границах Россия является крупнейшим туристическим направлением для белорусов.

Теперь они столкнутся с туристическим налогом — новым обязательным платежом с выручки от гостиничной деятельности. На данный момент его ввели такие города, как Краснодар, Ростов-на-Дону, Архангельск, Пермь, Петрозаводск, Зеленоградск, Светлогорск, Великий Новгород, Казань, а также Майкопский район Адыгеи. В будущем этот список явно увеличится. Деньги направят на улучшение городской инфраструктуры, общественных пространств, продвижение туристического бренда регионов.

Туристический налог начисляется на всю сумму услуг по временному размещению в отеле или гостинице. Его ставка составляет 1% от цены проживания в 2025 году, но не менее 100 российских рублей (2,8 белорусских рубля) в сутки.

Сумма кажется небольшой, однако в следующие годы она будет увеличиваться. В 2025 году — 1%; в 2026 году — 2%; в 2027 году — 3%; в 2028 году — 4%; с 2029 года лимит ставки — 5%. Кроме того, налоговые ставки могут варьироваться с учетом сезонности и (или) категории номера, куда заселяется гость.

Налогоплательщиками станут организации и физические лица, владеющие отелями, гостиницами, хостелами и так далее. Однако, как отмечает РБК, уплачивать новый налог предстоит постояльцам. Объекты включат сумму налога в стоимость номера, не желая терять прибыльность бизнеса.

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