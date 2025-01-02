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Путинист Филипп Киркоров попал в громкий скандал

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  • 2.01.2025, 12:59
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Путинист Филипп Киркоров попал в громкий скандал
Филипп Киркоров

Российский журналист сравнил артиста с Аллой Пугачевой.

Российский ведущий и журналист Отар Кушанашвили высказал свое мнение о российском певце Филиппе Киркорове, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину.

В подкасте «За деньги» Отар заявил, что Киркоров оскорбил его, когда у ведущего диагностировали четвертую стадию рака.

«Он сидел напротив меня, я был на сцене. И он не встает, когда весь зал мне аплодировал. Я не ожидал, у меня слезы на глазах. Смотрю отчетливо: не встает Киркоров. Из-за обиды, что я саркастично и иронично о нем отзывался. Кто может так поступать?» — пожаловался Кушанашвили.

Также Отар сравнил Киркорова с его бывшей женой – российской певицей Аллой Пугачевой.

«Что касается Аллы Пугачевой, про которую хорошо сказал Валерий Сюткин: «Я помню ее как великую женщину и великую певицу. Все остальное — ее личное дело. Поэтому закройте рты». Что касается Аллы Пугачевой… Она человек с большим сердцем. А у того миллиметровое сердце», — добавил ведущий.

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