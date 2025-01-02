The Sun: Беглый диктатор Асад отравлен 9 2.01.2025, 19:32

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Башар Асад

Ему оказали помощь на дому.

Британский таблоид The Sun утверждает, что на бывшего диктатора Сирии Башара Асада, который нашел убежище в России, было совершено покушение. 59-летнему беглому диктатору оказали помощь на дому.

Как утверждается, 30 декабря Асад начал сильно кашлять и задыхаться. Согласно публикации, проверки выявили отравление. Ни официально, ни неофициально эта информация не подтверждается.

Ранее сообщалось, что супруга бывшего сирийского лидера Асма Асад, страдающая от онкологического заболевания, намерена развестись с мужем и переехать в Лондон, уроженкой которого она является.

Официальные российские источники эту информацию опровергли. Однако затем британские СМИ сообщили, что Асме было официально отказано во въезде в Великобританию в связи с тем, что ее британские документы просрочены.

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