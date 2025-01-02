У Z-пропагандистов паника из-за разгрома 810-й бригады ВС РФ
- 2.01.2025, 23:40
Оккупанты считают, что у них завелся «крот».
В Z-каналах царит паника из-за очередного успешного удара ВСУ по местоположению 810-й бригады морской пехоты ВС РФ.
Пропагандисты прокомментировали сегодняшнюю атаку на командный пункт 810-й бригады в Курской области и отметили, что в последнее время эту бригаду методично выбивают, причем не только непосредственно на поле боя, пишет «Диалог».
Они отрицают появившуюся информацию о том, что сегодняшний удар пришелся в тот момент, когда проходило награждение личного состава бригады.
«Мы часто пишем о том, что наши генералы необучаемые, особенно когда прилетает во время построения или когда организовываются убийственные штурмы. Но это не тот случай», — пишет один из Z-каналов.
При этом пропагандисты сетуют, что отсутствие награждения не уберегло оккупантов, и подозревают наличие «крота» в рядах бригады, который передает информацию Украине.
«Такое впечатление, что в 810-й завелся «крот», в последнее время ее методично выбивают, и даже не на поле боя», — заявляют они.