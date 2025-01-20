В машине российского актера Гоши Куценко нашли тело убитой женщины

В машине российского актера Гоши Куценко нашли тело убитой женщины1
- 20.01.2025, 13:23
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Личность погибшей устанавливается.
Российского актера Гошу Куценко планируют допросить в Следственном комитете после того, как в его автомобиле было обнаружено тело убитой женщины. Как сообщает Telegram-канал SHOT, трагедия произошла на Кутузовском проспекте в Москве.
Тело женщины с множественными ножевыми ранениями было обнаружено прохожими в старом автомобиле «Запорожец», принадлежащем Гоше Куценко. Отмечается, что машина была открыта.
По предварительным данным, смерть женщины наступила утром 20 января. Рядом с телом было обнаружено использованное средство контрацепции.
Личность погибшей устанавливается, на вид ей от 30 до 35 лет. По подозрению в убийстве задержан 30-летний житель Казани Альберт А. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».