закрыть
20 января 2025, понедельник, 14:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В машине российского актера Гоши Куценко нашли тело убитой женщины

1
  • 20.01.2025, 13:23
  • 8,210
В машине российского актера Гоши Куценко нашли тело убитой женщины

Личность погибшей устанавливается.

Российского актера Гошу Куценко планируют допросить в Следственном комитете после того, как в его автомобиле было обнаружено тело убитой женщины. Как сообщает Telegram-канал SHOT, трагедия произошла на Кутузовском проспекте в Москве.

Тело женщины с множественными ножевыми ранениями было обнаружено прохожими в старом автомобиле «Запорожец», принадлежащем Гоше Куценко. Отмечается, что машина была открыта.

По предварительным данным, смерть женщины наступила утром 20 января. Рядом с телом было обнаружено использованное средство контрацепции.

Личность погибшей устанавливается, на вид ей от 30 до 35 лет. По подозрению в убийстве задержан 30-летний житель Казани Альберт А. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина
Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип