Спустя 10 лет: в Израиле похоронили Орона Шауля 20.01.2025, 17:40

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Его останки вернули домой в результате специальной тайной операции в секторе Газа.

Сегодня, 20 января, родные похоронили Орона Шауля, павшего в операции «Нерушимая скала» в 2014 году, чье тело ХАМАС удерживал в Газе более 10 лет.

Вчера ЦАХАЛ и ШАБАК вернули его останки домой в результате специальной тайной операции в секторе Газа.

Церемония прощания прошла на кладбище поселка Пория-Илит рядом с Тверией. Тысячи людей проводили Орона Шауля в последний путь, пишет издание «Детали» со ссылкой на Walla. Среди них были президент Израиля Ицхак Герцог, певец Идан Амеди, глава «Государственного лагеря» Бени Ганц (в 2014 году он был начальником генштаба ЦАХАЛа), депутаты Гади Айзенкот, Элазар Штерн, Орна Барбивай, Идит Сильман и Офир Софер.

Орона Шауля похоронили рядом с его отцом Герцлем, умершим от рака в 2016 году.

Мать Зехава смогла проститься с сыном. «Мой дорогой Орон. То, что я скажу, будет ничем по сравнению с тем, кто ты есть на самом деле. Я ждала тебя десять с половиной лет. Каждый день. Я не могла поверить, что однажды — бум, Орон будет дома, Орон вернется из плена», — сказала она.

«Я благодарю Армию обороны Израиля, ШАБАК и премьер-министра за то, что они сделали доброе дело и вернули тебя ко мне. Я люблю тебя так сильно, что даже не знаю, что сказать. Мне есть что сказать, но у меня нет сил. Посмотри на всех друзей, которых ты любил. Все пришли попрощаться с тобой. Вместе с нами. И я хочу поблагодарить тех, кто вернул тебя. Всем раненым солдатам – желаю полного выздоровления, а те, кто все еще находится в Газе, пусть будут освобождены как можно скорее. Я люблю тебя».

Президент Израиля Ицхак Герцог извинился перед родными солдата: «Дорогая семья Шауль, от имени всего государства Израиль я прошу у вас прощения. Прощения за мучительные годы, которые вы все пережили в ожидании сына и брата, который должен был вернуться. Годы, в которые мы не выполнили свою задачу, свой долг: вернуть его сюда – на его родину».

Певец и актер Идан Амеди сопровождал семью Шауля много лет и поддерживал их борьбу за возвращение Орона. После того, как Амеди был тяжело ранен в секторе Газа, Зехава, мать Орона, одной из первых навестила певца в больнице.

Старший сержант Орон Шауль погиб в Шуджайе 20 июля 2014 года во время операции «Нерушимая скала». Орон и еще шесть бойцов 13-го батальона бригады «Голани» были убиты противотанковой ракетой, попавшей в бронетранспортер, в котором они ехали.

Примерно через неделю после этого ЦАХАЛ объявил Шауля мертвым, но его тело было похищено ХАМАСом. С точки зрения галахи Шауль был солдатом, чье место захоронения неизвестно. Соответственно, в Израиле не проводился обряд похорон, и его семья не сидела «шиву» по нему.

Израиль много лет пытался вернуть тело Орона Шауля. 19 января 2025 года его вернули в результате тайной операции, проведенной спецподразделением «Шайетет 13», ШАБАКом, 162-й дивизией ЦАХАЛа и подразделениями военной разведки.

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