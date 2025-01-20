СМИ: Анчелотти планирует досрочно покинуть «Реал»
- 20.01.2025, 19:28
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Итальянский тренер подумывает о продолжении работы в другой стране.
Карло Анчелотти решил покинуть мадридский «Реал» после окончания текущего сезона, несмотря на то что его контракт будет действовать еще год, сообщает радиостанция Onda Cero.
Анчелотти думает о работе в другой стране, но не в Бразилии, где его хотели назначить главным тренером сборной.
Итальянец работал в «Реале» в 2013–2015 годах и вернулся в клуб в 2021-м.
Всего Анчелотти выиграл с мадридским клубом по три Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, одержал по две победы в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании и на клубном чемпионате мира.
Анчелотти во главе «Реала», скорее всего, заменит Хаби Алонсо, который работает в леверкузенском «Байере».