СМИ: Анчелотти планирует досрочно покинуть «Реал» 20.01.2025, 19:28

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Карло Анчелотти

Итальянский тренер подумывает о продолжении работы в другой стране.

Карло Анчелотти решил покинуть мадридский «Реал» после окончания текущего сезона, несмотря на то что его контракт будет действовать еще год, сообщает радиостанция Onda Cero.

Анчелотти думает о работе в другой стране, но не в Бразилии, где его хотели назначить главным тренером сборной.

Итальянец работал в «Реале» в 2013–2015 годах и вернулся в клуб в 2021-м.

Всего Анчелотти выиграл с мадридским клубом по три Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, одержал по две победы в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании и на клубном чемпионате мира.

Анчелотти во главе «Реала», скорее всего, заменит Хаби Алонсо, который работает в леверкузенском «Байере».

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