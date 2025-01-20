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Украинские защитники остановили российский штурм на Купянском направлении

  • 20.01.2025, 22:24
Украинские защитники остановили российский штурм на Купянском направлении

Уничтожили два танка, БМП и МТЛБ.

Вчера утром бронированная техника врага двигалась в направлении украинских позиций в районе Песчаного. Батальон ударных БпАК «Ахиллес» вместе с гвардейцами 1-й БрОП «Буревій» и десантниками 77 ОАеМБр обнаружили и сожгли броню противника еще до того, как танк с тралом успел разминировать пути для втягивания остальной техники.

Военные батальона ударных беспилотников 92-й бригады «Ахиллес» совместно с гвардейцами 1-й бригады «Буревій» и десантниками 77-й бригады уничтожили и поразили 7 единиц российской военной техники.

Об этом сообщил командир батальона «Ахиллес» Юрий Федоренко, передает Цензор.НЕТ.

«Бойцы остановили вражеский штурм еще до того, как он начался в районе Песчаного, что на Купянщине», - сообщил Федоренко.

Было уничтожено 2 танка, БМП и МТЛБ, а также поражены танк, ББМ, БТР.

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