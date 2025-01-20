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Дроны атаковали нефтебазу под Воронежом

  • 20.01.2025, 23:02
Дроны атаковали нефтебазу под Воронежом

Возник пожар.

Дроны атаковали нефтебазу под Воронежом. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«В результате падения одного из беспилотников на территорию нефтебазы произошло новое возгорание», — сообщил он.

По словам главы региона, пострадавших нет. Пожарные на месте продолжат тушение пожара, «как только это будет безопасно».

Предыдущий раз нефтебазу в Лисках атаковали дроны 15 января. Тогда на территории нефтебазы началось возгорание, говорил Гусев.

17 января пожар на нефтебазе продолжали тушить, тогда он охватывал площадь в 2,6 тыс. кв. м.

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