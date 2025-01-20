Дроны атаковали нефтебазу под Воронежом
- 20.01.2025, 23:02
Возник пожар.
Дроны атаковали нефтебазу под Воронежом. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«В результате падения одного из беспилотников на территорию нефтебазы произошло новое возгорание», — сообщил он.
По словам главы региона, пострадавших нет. Пожарные на месте продолжат тушение пожара, «как только это будет безопасно».
Предыдущий раз нефтебазу в Лисках атаковали дроны 15 января. Тогда на территории нефтебазы началось возгорание, говорил Гусев.
17 января пожар на нефтебазе продолжали тушить, тогда он охватывал площадь в 2,6 тыс. кв. м.