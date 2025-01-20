Дроны атаковали нефтебазу под Воронежом 20.01.2025, 23:02

Возник пожар.

Дроны атаковали нефтебазу под Воронежом. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«В результате падения одного из беспилотников на территорию нефтебазы произошло новое возгорание», — сообщил он.

По словам главы региона, пострадавших нет. Пожарные на месте продолжат тушение пожара, «как только это будет безопасно».

Предыдущий раз нефтебазу в Лисках атаковали дроны 15 января. Тогда на территории нефтебазы началось возгорание, говорил Гусев.

17 января пожар на нефтебазе продолжали тушить, тогда он охватывал площадь в 2,6 тыс. кв. м.

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