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Трамп пообещал отправить войска на южную границу США

  • 21.01.2025, 5:11
Трамп пообещал отправить войска на южную границу США

Для предотвращения нелегальной миграции.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен использовать войска для защиты южной границы страны и предотвращения нелегальной миграции. Об этом он заявил в своей инаугурационной речи, кроме того, об этом плане действий сообщает CNN со ссылкой на чиновников в Белом доме.

Трамп пообещал начать свой срок с принятия ряда масштабных мер по иммиграционному контролю. В частности, на южной границе США объявят чрезвычайное положение и развернут дополнительные силы Пентагона и войска для завершения строительства пограничной стены. Возведение стены на границе с Мексикой было одним из главных обещаний Трампа в его первый срок в Белом доме.

Кроме того, новый президент пообещал приостановку переселения беженцев минимум на четыре месяца и сокращение приема заявлений на предоставление убежища. Уже 20 января администрация Трампа прекратила работу приложения CBP One, которое позволяло мигрантам легально въезжать в США, — основного пути для желающих переехать в Америку.

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