Трамп объявил о введении пошлины в 25% на товары из Мексики и Канады

Трамп объявил о введении пошлины в 25% на товары из Мексики и Канады17
- 21.01.2025, 8:08
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В США могут вырасти цены.
Президент США Дональд Трамп заявил во время церемонии подписания в Овальном кабинете в понедельник вечером, что его администрация введет 25% пошлины на товары из Мексики и Канады с 1 февраля.
Об этом пишет CNN.
Это значительное изменение в торговой политике Северной Америки, которое может привести к росту цен для американских потребителей.
В то же время Трамп представил свой общий торговый план на второй срок, подписав соответствующий исполнительный указ. Однако источники называют этот шаг «временной мерой», а не немедленным введением глобальных тарифов, которые он ранее обещал.
Во время предвыборной кампании Трамп предлагал масштабные тарифные меры: 25% налог на импорт из Мексики и Канады, 60% пошлину на китайские товары, а также до 20% на импорт из всех стран. Он также заявлял, что готов использовать тарифы в качестве инструмента давления на другие государства, например, на Данию, чтобы вынудить ее передать контроль над Гренландией США.