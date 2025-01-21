Ковид унес в Беларуси 90 тысяч жизней, а не 7 тысяч, как утверждали власти 7 21.01.2025, 8:23

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Шокирующие данные.

По данным Белстата, с 2014 года в среднем за год в Беларуси умирало около 120 тысяч человек — в среднем около 10 тысяч человек в месяц. С момента начала эпидемии COVID-19 официальная статистика перестала появляться в открытых источниках, пишет «Наша Нiва».

«Киберпартизанам» удалось добыть базы данных по всем умершим гражданам Беларуси. Это позволило оценить реальную статистику смертности с 2018 по 2023 год.

Из этих данных следует, что за время пандемии с 2020 по 2022 год избыточная смертность составила свыше 90 тысяч человек. Эти потери не могли произойти ни от чего другого, кроме COVID-19.

Смертность начала подниматься в марте 2020 года, когда власти Беларуси еще полностью отрицали наличие угрозы, и росла до июня.

После этого летняя жара сбила волну инфекции. Однако с осени рост возобновился.

Наибольшая смертность в 2020 году наблюдалась в декабре: 18 437 случаев, или на 8 тысяч больше, чем обычно бывает в этом месяце.

Абсолютно катастрофическим был 2021 год, когда режим Александра Лукашенко уже разгромил народ и больше не боялся протестов. Это совпало с моментом, когда вакцинация еще не охватила все население. Самыми тяжелыми были октябрь (22 162 смертей) и ноябрь (20 063 смертей). Тогда ежемесячно умирало на 10—12 тысяч людей больше, чем обычно.

Лишь в апреле 2022 года, когда вакцинация охватила большинство населения, а люди практически все переболели, показатели смертности вернулись на «доковидный» уровень.

По данным Минздрава, за весь период распространения инфекции (с марта 2020-го по июль 2022-го, более новых данных не публиковалось) умерли 7 тысяч 118 пациентов с выявленным COVID-19. Однако «Киберпартизаны» обнаружили, что коронавирусная инфекция как причина смерти в документах указана в 22 759 случаях — то есть более чем в три раза больше, чем в официально объявленном властями числе жертв ковида.

Значит, несмотря на давление властей, многие врачи на местах честно фиксировали реальную причину смертности, однако Администрация Лукашенко сознательно фальсифицировала данные, которые озвучивались. Администрацией тогда руководил Игорь Сергеенко, ныне возглавляющий «палатку».

Официальная статистика не учитывала смертей пациентов от вызванных коронавирусом осложнений разных заболеваний. В таких случаях в свидетельствах о смерти COVID-19 не отмечался, а фиксировалась основная болезнь.

Расчеты «Киберпартизан» не отличаются от результатов исследования, опубликованного ранее в научном журнале The Lancet, на основе данных о смертности, которые от белорусских властей получала ООН. Ученые вычислили, что избыточная смертность в нашей стране с 1 января 2020-го по 31 декабря 2021 года превысила 85 600 человек. На тот момент избыточная смертность за январь-март 2022 года была еще неизвестна.

Александр Лукашенко доказывал, что власти выбрали правильную стратегию в борьбе с коронавирусом. «Это еще раз говорит о том, что под строгим контролем и давлением система здравоохранения работает», — говорил он министру здравоохранения Пиневичу в 2022 году.

В сопоставимой по численности населения Чехии (10,5 миллиона человек) избыточная смертность за 2020—2021 годы составила 49 100 человек, или почти вдвое меньше, чем в Беларуси.

В соседней Латвии с населением в 1 миллион 800 тысяч человек избыточная смертность составила 12 400 человек. А в Литве, где население 2 миллиона 700 тысяч человек, этот показатель был на уровне 20 тысяч человек.

В 38-миллионной Польше избыточная смертность достигла 214 000 человек.

В Украине избыточная смертность от ковида составила 181 000 человек. До 24 февраля 2022 года в Украине проживало 43,5 миллиона человек. Таким образом, Украина справилась с коронавирусом в два раза лучше, чем Беларусь.

Во всех упомянутых выше странах: Чехии, Польше, Литве, Латвии, Украине, в отличие от Беларуси, власти не отрицали опасности ковида и принимали меры, направленные на ограничение межличностных контактов в закрытых помещениях на период, пока не было вакцин от ковида.

В пересчете на 100 тысяч населения Беларусь имеет самый высокий показатель избыточной смертности от ковида из всех перечисленных выше стран.

Если сравнивать с Литвой и Латвией, то получается, что в Беларуси умерло примерно на 35 тысяч человек больше, чем могло бы быть, если бы ковидная политика была другой. Если сравнивать с Чехией, то даже на 40 тысяч больше.

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