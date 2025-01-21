Гоша Куценко прокомментировал ситуацию с найденным в его автомобиле трупом 1 21.01.2025, 11:24

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Российский актер узнал об инциденте во время съемок.

Гоша Куценко высказался относительно убитой женщины, найденной в его авто. Куценко прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале, заявив, что узнал об инциденте во время съемок. Актер выразил соболезнования родственникам погибшей, пишет «Фокус».

Так, 19 января в Москве, во дворе жилого дома, в автомобиле, принадлежащем актеру Гоше Куценко, обнаружили тело женщины с множественными ножевыми ранениями. По информации Mash, автомобиль, где произошло убийство, — это голубой «Запорожец», который Куценко приобрел в 2019 году. Однако последние два года машина стояла брошенной во дворе, а ее двери были не заперты.

По подозрению в совершении преступления уже задержали 30-летнего Альберта Абдуллина. Следствие установило, что он зарезал знакомую во время конфликта в ночь на 19 января, после чего оставил ее тело в машине. Начато уголовное производство по статье «Убийство».

Позиция Гоши Куценко относительно войны в Украине

Гоша Куценко, уроженец Запорожья, уже несколько лет поддерживает российскую агрессию. Он неоднократно выступал в оккупированном Крыму и на Донбассе, из-за чего его внесли в базу «Миротворец».

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