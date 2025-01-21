Появились спутниковые снимки последствий атаки дронов на нефтебазу в Тульской области РФ 21.01.2025, 20:19

Ранее в ГУР подтвердили успешную атаку на нефтебазу.

Дроны повредили емкости с горюче-смазочными материалами на комбинате «8 марта» в Тульской области, Россия. Ранее в ГУР подтвердили успешную атаку на нефтебазу.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

На опубликованных за 21 января снимках видно, что в результате удара была повреждена по крайней мере одна емкость с горюче-смазочными материалами комбината.

Ранее губернатор Тульской области заявлял, что во время атаки в ночь на 18 января вспыхнула емкость с горюче-смазочными материалами на одном из предприятий региона.

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