Португалия будет закупать больше СПГ из США и Нигерии 21.01.2025, 20:31

Чтобы прекратить поставки из РФ.

Португалия планирует увеличить закупки сжиженного природного газа в Соединенных Штатах и Нигерии, поскольку она стремится прекратить уже сокращающиеся поставки из России, заявила во вторник министр окружающей среды Мария да Грака Карвалью, передает Reuters.

В 2024 году Португалия импортировала 49 141 гигаватт-час (ГВт-ч) природного газа, из которых примерно 96% составлял сжиженный природный газ (СПГ). По данным оператора электрических и газовых сетей REN, основными поставщиками СПГ стали Нигерия (51%), США (40%) и Россия (4,4%).

Еще в 2021 году Россия обеспечивала 15% поставок СПГ в Португалию. Однако после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Европейский Союз ввел санкции, ограничивающие импорт российской нефти и газа по трубопроводам. В то же время, импорт СПГ, транспортируемый морскими путями, санкциями не запрещен.

«Португалия сейчас практически независима от российского газа, но мы стремимся еще больше снизить эту зависимость, увеличивая импорт из Нигерии и США», — заявила Грака Карвалью во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает экономический портал ECO.

Министр энергетики Португалии отметил необходимость большей интеграции среди 27 стран ЕС для усиления энергетической независимости. В то же время, он сказал, что Иберийский полуостров все еще остается «энергетическим островом» из-за сложностей со строительством газовых соединений с Францией.

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