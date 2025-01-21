Фицо сорвал попытку вотума недоверия «секретным» докладом 8 21.01.2025, 20:51

4,554

Роберта Фицо

Оппозиция в знак протеста покинула парламент.

21 января в Национальном совете (однопалатный парламент) Словакии по инициативе оппозиции должно было состояться рассмотрение вотума недоверия правительству Роберта Фицо. Однако вынесение вотума сорвалось: заседание превратилось в закрытое из-за того, что глава правительства представил на нем секретный доклад, оппозиционные депутаты покинули парламент.

Заседание началось около 9 утра по местному времени и продолжилось во второй половине дня из-за графика премьера (он проводил переговоры с венгерским коллегой Виктором Орбаном). При этом Фицо установил закрытый режим на период прений, сославшись на то, что он представит парламентариям доклад Cловацкой информационной службы (SIS), «содержащий секретную информацию». Лидер оппозиционной партии PS Михал Шимечка назвал это решение «позором». «Премьер-министр боится обсуждать свои неудачи. Он не хочет, чтобы общественность знала, о чем мы говорим», — заявил представитель оппозиции.

Оппозиция в знак протеста покинула вторую часть заседания, пообещав снова выдвинуть вотум недоверия кабинету Фицо.

Предложение о вотуме на прошлой неделе внесли в парламент оппозиционные партии «Прогрессивная Словакия» (PS), «Свобода и солидарность» (SaS), «Христианско-демократическое движение» (KDH). Их инициативу также поддержал альянс SLOVENSKO, KÚ, Za ľudí («Словакия», «Христианский союз» и «За людей»). По итогам парламентских выборов, которые состоялись в 2023-м, оппозиционные силы располагают 71 мандатом в Национальном совете, правящая коалиция — 79. В нее помимо партии Фицо «Курс — социальная демократия» (Smer-SD) и возглавляемой президентом Петером Пеллегрини партии «Голос — социальная демократия» (Hlas-SD) входит националистическая Словацкая национальная партия (SNS).

Призывы к отставке Фицо представители оппозиции аргументировали тем, что он имеет тесные связи с Россией. Они считают, что премьер пытается «тянуть Словакию в Москву», а это «противоречит интересам страны».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com