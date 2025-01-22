Кочанова устроила саботаж против Лукашенко 3 Марк Дзюба, «Салідарнасць»

22.01.2025, 9:42

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Диктатору преподнесли «сюрприз» на «Мотовелозаводе».

На недавнем совещании Лукашенко пытался выглядеть грозным по отношению к чиновникам, которые не справляются с поставленными задачами: «Сидят как мыши под веником и думают: «Пронесет». Ребята, не пронесет». Наверняка в этот момент где-то тихо улыбалась Наталья Кочанова.

Ей ли не знать, что как раз таки наоборот – «пронесет», да еще как!

Много лет чиновница поучала других вертикальщиков, рассказывая, как нужно работать. Пока в августе 2022 года на ее улицу не пришла, как тогда казалось, беда.

После посещения «Мотовелозавода» Лукашенко уволил гендиректора Николая Ладутько (особенно ему досталось за мотоцикл «Минск», оказавшийся не белорусским, а китайским) и дал поручение Кочановой локализовать производство комплектующих. Смешно сказать, глава верхней палаты «парламента» «подрабатывает» уполномоченной правителя по Минску…

В общем Кочанову ожидала грандиозная проверка: каковы ее способности (кроме того, что она умеет удачно льстить Лукашенко).

Чиновница взяла с места в карьер: уже через несколько недель после поручения заявила правителю, что уровень локализации производства на «Мотовело» «в скором времени» может достичь 80-90% (при поставленной задаче в 50%). Как показали последующие события: эти цифры, конечно, были названы от балды.

Кочанова тогда еще и угрожала вертикальщикам, что «неосвоение ресурсов будет трактовано как саботаж».

И вот 16 января 2025 года Лукашенко приехал на «Мотовелозавод», чтобы оценить выполнение его поручения. На тот момент было очевидно, что оно провалено. Минувшей осенью гендиректор «Мотовелозавода» Сергей Манько рассказал, что теперь из беларуского в сборке мотоцикла «Минск» несколько мелких деталей (передняя фара, ручки руля и т.д.), а общая локализация якобы составляет 32,5%.

Первый зампредседателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич тогда напомнила: «А у нас задание – не менее 50%. Самое основное – это двигатель».

Впрочем, вряд ли стоит верить уверениям Манько о достигнутом уровне локализации в 32,5%. Потому как он также заявлял, что скоро на предприятии будут устанавливать двигатели производства Минского моторного завода, – а это не соответствует действительности.

На самом деле ММЗ собирается приступить на «Мотовелозаводе» не к производству, а к сборке двигателей из SKD-комплектов. «Semi Knocked Down» – в переводе «полуразобранный». Это самая примитивная крупноузловая сборка, пренебрежительно называемая «отверточной»: достали из коробок полуразобранные китайские двигатели и без труда соединили.

В общем, когда Лукашенко на следующий день после своих угроз («Ребята, не пронесет») приехал на «Мотовелозавод», то за провал задачи должен был устроить разнос для Кочановой и других чиновников.

Горячую тему даже обозначил глава Госконтроля Василий Герасимов, который в формулировке пресс-службы правителя сказал, что «остаются вопросы с локализацией производства мото- и велотехники».

Но Лукашенко в этот день не собирался признавать проблемы. Хотя в уровне локализации с момента увольнения Ладутько мало что изменилось, правитель занялся очковтирательством: сделал вид, что все прекрасно, и нахваливал себя («Ну вот. А говорили, нам не надо ни велосипеды, ни мотоциклы»).

Для полноты картины нужно отметить, что проблемы у «Мотовелозавода» не только с локализацией, а вообще с качеством продукции. Всего пару месяцев назад стала известна история, что беларус после покупки новенького Minsk Х250 столкнулся я рядом проблем («первой забарахлила АКБ, затем пришлось менять по гарантии сиденье, а позже на двигателе появилась течь масла»).

В сети о мотоциклах «Минск» самые разные отзывы (многие отмечают, что он чуть дешевле китайских аналогов, но заметно уступает им в качестве), в том числе такие:

– Это очень хороший мотоцикл. При условии, что сейчас 2020 год. На сегодня это довольно средний, может быть, мотоцикл даже приближается к уровню ниже среднего – с чередой дебильнейших решений. У меня складывается мнение, что его проектировали не очень здоровые люди.

Кстати, при посещении «Мотовелозавода» у Лукашенко было ноль вопросов к Кочановой, которая обещала локализацию под 90% (и кто после этого занимается «саботажем»?). А как иначе: даже в сегодняшней Беларуси найти людей, которые будут так бесстыдно льстить Лукашенко, как это делает Кочанова, не так просто.

Марк Дзюба, «Салідарнасць»

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