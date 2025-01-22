В Швеции хозяйка постирала кота при 40°C

В Швеции хозяйка постирала кота при 40°C2
- 22.01.2025, 22:57
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Кот-супергерой пережил приключение, однако три дня приходил в себя.
Необычный случай из Швеции – хозяйка не заметила кота в стиральной машине и остановила технику за несколько минут до завершения цикла.
Об этом сообщает местное радио P4 Halland.
Кота-супергероя зовут Макс, а его владелицу – тетя Кассандра. Произошло все на юго-западе страны в почти стотысячном городке Хальмстад.
В репортаже отмечается, что питомец случайно залез в стиральную машинку и явно не ожидал, что та начнет гудеть.
Тетя Кассандра тем временем спокойно выставила режим стирки на 40°C. И лишь через некоторое время обеспокоилась отсутствием Макса в квартире.
Когда женщина поняла, что натворила, до окончания программы стирки оставалось всего несколько минут. На всех парусах она помчалась с пострадавшим котом к ветеринару.
При открытии дверцы кот не подавал признаков жизни. Однако уже в клинике персонал был поражен стойкостью Макса. На его спасение и восстановление ушло три дня.
«Думаю, он использовал большинство из своих кошачьих жизней», – предположила тетя Кассандра.
Без травм и полностью здоровый Макс уехал домой оправляться от стресса. Его внешний вид ничем не отличается от прежнего.