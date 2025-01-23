Глава МВД Литвы о «паспортах» новой Беларуси: Они не имеют юридической силы 23.01.2025, 8:59

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Владислав Кондратович

Непонятно, зачем нужны эти «документы».

Литва не рассматривает вопрос о признании «паспортов», выдаваемых белорусскими оппозиционерами – об этом заявил министр внутренних дел Владислав Кондратович.

По его словам, эти документы носят лишь символический характер, пишет delfi.lt.

«Такого вопроса — признавать или не признавать – даже не стояло. Вопрос заключался в том, могут ли граждане Беларуси, находящиеся сейчас в Литве, иметь законное основание для пребывания в нашей стране или передвижения по Евросоюзу. У них есть такие возможности», – заявил в среду журналистам В. Кондратович после закрытого заседания Комитета Сейма по иностранным делам (КИД).

«В МВД рассматривают соответствие паспорта как документа. Однако на данный момент мы не видим для этого оснований – мы бы не могли признать его ни документом, на основании которого выдавались бы временные виды на жительство в Литовской Республике, ни проездным документом, ни паспортом иностранца», – сказал он.

На вопрос, для чего тогда нужны новые «паспорта» новой Беларуси, министр ответил, что не знает. По его словам, об этом следует спросить самих авторов инициативы.

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