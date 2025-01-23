Решение о строительстве новой АЭС в Беларуси примут в этом году 1 23.01.2025, 9:55

При этом старая уже полтора месяца не производит электричество.

Беларусь подходит к завершению разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) для строительства второй атомной электростанции или дополнительного энергоблока на уже действующей БелАЭС. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Беларуси Денис Мороз, передает БелТА.

По его словам, окончательное решение о проекте будет принято уже в текущем году.

«По большому счету, мы в рамках этого технико-экономического обоснования анализируем то, при каких условиях и в каких параметрах должна быть атомная электростанция для того, чтобы успешно интегрироваться в белорусскую энергосистему. Сроки, поставленные главой государства, — это 2025 год. Мы близки к финишу в этой работе. Уверен, что в 2025 году решение будет окончательно принято», — сказал Мороз.

Напомним, Александр Лукашенко намерен обсудить строительство новой атомной станции с Владимиром Путиным. О новой АЭС он говорил и во время посещения Минского технопарка в январе.

При этом отметим, что с 4 декабря 2024 года БелАЭС временно не производит электричество: оба блока остановлены.

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