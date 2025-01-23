«Фицо просто испугался» 3 23.01.2025, 12:15

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Сможет ли словацкая оппозиция сместить пророссийского премьера?

21 января в Национальном совете (однопалатный парламент) Словакии по инициативе оппозиции должно было состояться рассмотрение вотума недоверия правительству Роберта Фицо. Однако вынесение вотума сорвалось: заседание превратилось в закрытое из-за того, что глава правительства представил на нем секретный доклад, оппозиционные депутаты покинули парламент.

Сможет ли словацкая оппозиция сместить пророссийского премьера? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил со словацким политологом и президентом Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорием Месежниковым.

— Я бы немного уточнил, первая попытка не провалилась. Дело в том, что Роберт Фицо с правительственной коалицией просто прибегли к манипуляции. Первый раз в истории словацкого парламентаризма, в абсолютном противоречии с документом, который определяет процедуры в словацком парламенте, они сделали эту сессию непубличной. Якобы там Фицо должен был зачитывать какие-то сводки тайной службы, якобы там были засекреченные места, поэтому нужно было сделать это заседание непубличным.

Оппозиция, по сути дела, бойкотировала это заседание, то есть сама попытка выразить недоверие премьер министру не удалась. Она бы, конечно, в любом случае не удалась, даже если бы заседание прошло нормально, потому что у оппозиции сейчас нет большинства в парламенте. Оппозиционные политики понимают ситуацию, что нереально выразить недоверие, имея меньшинство. Но на самом деле целью оппозиции было сделать, как говорится, достоянием общественности все те аргументы, которые, по их мнению, достаточны для того, чтобы это правительство ушло в отставку.

В Словакии правительство уходит в отставку, если выражен вотум недоверия премьер-министру. Поэтому оппозиция планировала длительную сессию с выступлениями многих депутатов. Они подготовились, а Фицо просто этого испугался. Дело в том, что его популярность сейчас падает. Опросы общественного мнения показывают, что почти две трети населения несогласны с его политикой, Согласно последнему опросу, 63% населения не поддерживают политику Фицо, только 28% выступают за него. Рейтинг правительственных партий падает, а популярность оппозиции сейчас наоборот повышается.

Поэтому Фицо решил манипулировать. Он, по сути дела, нарушил все местные нормы парламентаризма, поэтому эта сессия таким вот образом закончилась, оппозиция просто покинула зал заседаний.

В Словакии такого еще не было, чтобы было выражено недоверие правительству. В 2011-м году была похожая история, когда правительство Иветы Радичовой действительно вынуждено было уйти в отставку, но тогда это было голосование о доверии правительству, это несколько другая процедура. Было голосование, связанное с поддержкой так называемого ESFS (европейская система финансового надзора, которая действует с 2011 года, — прим. ред.) во время финансового кризиса. Одна из партий правящей коалиции не поддержала этот bailout (операция по спасению от банкротства, — прим. ред.), поэтому правительству не было вынесено доверие.

По-настоящему из-за вотума недоверия, начиная с 1990-го года, правительство Словакии не уходило в отставку. Теоретически это возможно, но практически — нет. Но оппозиция будет пытаться снова этот вопрос поднимать. А интерес был, конечно, огромный к этой сессии, потому что сейчас у нас по стране проходят митинги. В пятницу будет очередной тур этих протестов.

Так что, да, ситуация осложнилась. Она осложнилась из-за того, что Фицо сейчас придерживается нарративов, которые очень напоминают подходы Путина и Лукашенко. Он говорит о возможных переворотах, упоминает Майдан, но в негативном смысле. То есть он, по сути дела, себя позиционирует как Януковича. Для него Майдан — это что-то неприемлемое.

Мы знаем, что Майдан был действием, направленным на расширение свободы в Украине. В 2004-м году произошла Оранжевая революция, в 2013-м тоже это была борьба за свободу в условиях, когда авторитарный режим не позволяет гражданскому обществу и оппозиции заниматься общественной деятельностью.

Однако в Словакии, по сути, все еще существует демократия. Пока Фицо не стал ни Януковичем, ни Лукашенко, и, надеюсь, даже если бы он этого захотел, ему будет трудно это осуществить. Однако он запугивает. Запугивает оппозицию и гражданских активистов, угрожая, что правительство готово на все. Я не знаю, на что оно сейчас готово, но Словакия, я думаю, сейчас опередила соседнюю Венгрию по многим вопросам, в том числе и по отношению к России.

— Почему вы так считаете?

— Орбан, конечно, тоже пророссийский политик, но он хотя бы ездил в Киев. Он не оскорбляет Зеленского так, как это делает Фицо. Фицо же перешел на личные оскорбления. После его визита к Путину и встречи группы депутатов от его партии «Смер» и от «Словацкой национальной партии» с представителями Госдумы и Совета Федерации, Фицо и его здешние союзники начали говорить о возможности выхода Словакии из Евросоюза.

Фицо, конечно, ближе по духу к Путину, не знаю, как к Лукашенко, но я бы не исключал, что он может начать заигрывать и с Лукашенко. Пока такого здесь не наблюдалось, но никакой критики белорусского режима, который является тоталитарным, от представителей нынешней правящей коалиции я не слышал. Никогда.

Они вообще считают, что вмешательство в дела суверенных стран недопустимо. Хотя, в принципе, Евросоюз как раз построен на принципах сотрудничества и соблюдения европейских норм. Если кто-то эти нормы не соблюдает, то европейские учреждения, конечно, реагируют. В том числе и Словакия подвергалась критике как со стороны Европейской комиссии, так и со стороны Европейского парламента за внутриполитические проблемы.

Линия Фицо заключается в том, что он занимает якобы суверенную позицию: никто не может нас критиковать, и поэтому мы тоже никого не будем критиковать. Это касается, кстати, и ситуации в Грузии. Словакия и Венгрия не поддержали введение санкций против тех представителей нынешнего грузинского политического истеблишмента, которые ответственны за события, связанные с выборами.

Думаю, что Фицо пока не побеждает. Что было в этом секретном документе? Судя по всему, они взломали корреспонденцию некоторых гражданских объединений и нашли эту какую-то информацию.

Что интересно — там был документ, написанный с помощью ChatGPT. Это был просто план действий НПО: что делать, какие лозунги использовать на мирных демонстрациях. При этом постоянно подчеркивалось, что это мирные демонстрации. Указывались лозунги, способы их высказывания, маршруты для маршей и прочее. Абсолютно ничего нелегального там не было. Причем это была рассылка для 120 адресатов, то есть никакой тайны не было.

Фицо действительно сейчас боится, что его популярность начнет падать. Он испугался, что оппозиция будет долго и подробно рассказывать о его политических шагах, приводить какие-то примеры. И в этом отношении оппозиция гораздо лучше подготовлена риторически, у них есть хорошие оппозиционные ораторы, с которыми Фицо даже не может сравниться.

Поэтому он решил засекретить эту сессию, нарушив все процедурные нормы. Ему это удалось, но я думаю, что заткнуть рот оппозиции он не сможет. У оппозиции будут и другие платформы.

— Если Фицо уйдет в отставку, будет ли это иметь лишь локальный характер, или это событие повлияет и на региональную политику. В Венгрии, к примеру, в следующем году пройдут парламентские выборы. Может ли Словакия переломить популистический тренд в Европе?

— Конечно, абсолютно. Я скажу так: в отставку он, конечно, не будет отправлен, это сейчас просто невозможно. Но если вдруг, теоретически, он перестанет быть премьер-министром в результате выборов или какого-то давления на улице, это, конечно, изменит общий политический ландшафт в Словакии и внутреннюю политику.

Подобное уже случалось в 2018-м году. Но тогда, опять-таки, это произошло после убийства Яна Куцяка (из-за резонансного убийства словацкого журналиста-расследователя президент Андрей Киска допустил возможность проведения в стране досрочных выборов — прим. ред.), и ситуация была несколько другой.

Если Фицо завтра перестанет быть премьер-министром, чисто теоретически, то кто может прийти ему на смену? Только его оппоненты, только либерально-демократические партии. Если они придут к власти, они будут прозападными, проевропейскими, проатлантическими и проукраинскими, продемократическими.

Понятно, что его уход из власти автоматически будет означать кардинальное изменение всего: как региональной политики, так и вышеградского сотрудничества, которое, конечно же, как минимум обновится с Польшей и Чехией. Возможно, возникнут проблемы с Венгрией, с которой, к сожалению, Фицо сейчас создает тандем вместе с Орбаном. Конечно, все изменится.

Но это так же, как, наверное, и в Беларуси. Представьте себе, что Лукашенко завтра перестанет быть руководителем — кто придет к власти? Предполагается, что это будут представители демократического спектра, а не его последователи. У нас здесь, возможно, другая ситуация: его последователи — это его личные сторонники, и если он проиграет выборы, они уйдут вместе с ними. В Беларуси, конечно, ситуация пока другая, и смена власти там будет происходить более сложно.

Но в любом случае это изменит ситуацию. То же самое и с Путиным в Москве: если вдруг он уйдет, то что-то все-таки изменится. А в Словакии абсолютно все изменится, абсолютно.

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