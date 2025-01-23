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Кремль ответил на заявления Трампа о новых санкциях

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  • 23.01.2025, 13:56
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Кремль ответил на заявления Трампа о новых санкциях

Россия ждет «равноправного диалога».

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков утверждает, что Кремль не увидел «ничего нового» в заявлениях президента США Дональда Трампа о новых санкциях против России в случае отказа заключать «сделку» о прекращении войны в Украине.

Об этом он заявил в четверг, 23 января, пишут российские пропагандистские СМИ.

Песков утверждает, что Трамп в свой первый президентский срок «часто прибегал к санкционным методам», потому что ему «нравятся эти методы». Поэтому «новых элементов» в заявлении Трампа Кремль «не усматривает».

Песков также добавил, что страна-агрессор якобы готова к «равноправному диалогу с США». Москва ждет соответствующих сигналов от Вашингтона, их пока не поступало, утверждает пресс-секретарь Кремля.

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