Кремль ответил на заявления Трампа о новых санкциях3
- 23.01.2025, 13:56
- 1,406
Россия ждет «равноправного диалога».
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков утверждает, что Кремль не увидел «ничего нового» в заявлениях президента США Дональда Трампа о новых санкциях против России в случае отказа заключать «сделку» о прекращении войны в Украине.
Об этом он заявил в четверг, 23 января, пишут российские пропагандистские СМИ.
Песков утверждает, что Трамп в свой первый президентский срок «часто прибегал к санкционным методам», потому что ему «нравятся эти методы». Поэтому «новых элементов» в заявлении Трампа Кремль «не усматривает».
Песков также добавил, что страна-агрессор якобы готова к «равноправному диалогу с США». Москва ждет соответствующих сигналов от Вашингтона, их пока не поступало, утверждает пресс-секретарь Кремля.