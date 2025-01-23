Беларусь и Вьетнам изменили визовый режим 23.01.2025, 20:46

Для белорусов дней пребывания без визы стало меньше.

Соглашение о взаимном признании виз Беларусь и Вьетнам подписали еще в декабре 2023 года. К январю 2025-го документ ратифицировали. Информация об этом появилась на сайте Посольства Республики Беларусь во Вьетнаме. Теперь гражданам Вьетнама станет проще попасть в Беларусь, а вот белорусам, наоборот, путешествовать может стать немного сложнее.

Соглашение вступит в силу 30 января. Граждане обоих государств смогут находиться на территории стран друг друга до 30 дней за одну поездку. При этом общий срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение года.

С августа 2023-го белорусы могли находиться во Вьетнаме без визы 45 дней. До этого срок безвизового пребывания ограничивался 15 днями. А вот у граждан Вьетнама возможности попасть в Беларусь без визы ранее не было.

Мы позвонили в несколько визовых агентств, чтобы узнать, на каких условиях сейчас можно въехать во Вьетнам. На их сайтах была указана информация о 45 днях без визы для граждан Беларуси. Нам подтвердили, что с конца января белорусы действительно смогут находиться во Вьетнаме без визы не более 30 дней подряд. И подчеркнули: особенно внимательно к изменениям стоит отнестись тем, кто уже отправился зимовать в азиатскую страну. Что касается информации на сайте, ее просто еще не успели обновить.

Тем, кто планирует оставаться во Вьетнаме дольше указанного срока, могут оформить электронную визу (E-visa) — личная подача документов в Консульство необязательна. Ее можно открыть на срок до трех месяцев. Консульский сбор за однократную электронную визу составляет $25, за многократную — $50. За помощь в ее оформлении визовые агентства запрашивают 150 белорусских рублей.

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