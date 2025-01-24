10 попаданий: дроны «Лютый» атаковали Рязань 1 24.01.2025, 8:20

2,348

Поражена местная нефтебаза.

Вечером 23 января беспилотники атаковали российский город Рязань, где вблизи местной нефтебазы жители услышали десятки мощных взрывов. Об этом сообщило российское издание Astra.

«Беспилотники атакуют Рязань, взрывы прогремели возле местной нефтебазы — местные жители. Они говорят по меньшей мере о десяти взрывах», — говорится в сообщении.

В то же время российский паблик Mash отметил, что атаковали Рязань украинские дроны-камикадзе большой дальности «Лютый», которые могут преодолевать расстояние в более 1000 километров.

Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил, что регион атаковали дроны.

«Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области уничтожены беспилотные летательные аппараты. По предварительной информации пострадавших нет, оценивается материальный ущерб», — написал Малков.

Впоследствии мониторинговые телеграмм-каналы сообщили, что дроны таки попали в нефтебазу.

«НПЗ просто большой, масштаб хороший, говорят, что 10 попаданий было», — говорится в сообщении.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала информацию об атаке на нефтебазу в Рязани.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com