Россия в огне: Москва и четыре области – под мощной атакой дронов

Россия в огне: Москва и четыре области – под мощной атакой дронов6
- 24.01.2025, 9:19
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Новые подробности самого массированного налета с начала года.
Под Москвой, а также в Курской, Брянской, Белгородской и Рязанской областях РФ раздаются взрывы, сообщает «Главред».
Мэр Москвы Сергей Собянин в ночь на пятницу, 24 января, заявил об атаке беспилотников на российскую столицу. Три московских аэропорта приостанавливали работу. Об этом Собянин написал в Telegram.
«Силами ПВО Минобороны (РФ, – ред.) в городском округе Коломна и Раменском городском округе (Москвы, – ред.) отражена атака беспилотников, летевших на Москву», - написал он.
Собянин также сообщил о якобы сбитых двух дронах в городском округе Подольск (Москвы, – ред.).
Кроме того, российские паблики и СМИ со ссылкой на Росавиацию сообщили о приостановке работы московских аэропортов «Домодедово», «Жуковский» и «Внуково».
Позже Собянин сообщил о якобы сбитых беспилотниках в Троицком административном округе Москвы, а также в городском округе Щёлково.
Кроме того, в российском Минобороны сообщили об атаке беспилотников в ряде областей.
Средства российской ПВО якобы уничтожили 49 беспилотников. Речь идет о Курской, Брянской, Белгородской областях и временно оккупированном Крыме.
Также в соцсетях сообщили, что беспилотники атаковали Рязанскую область, взрывы прогремели возле местной нефтебазы «РНПК». Над нефтебазой якобы сбили не менее 10 дронов. Российские паблики сообщили о пожаре в районе ТЭЦ и нефтезавода в Рязани после атаки БПЛА.
Губернатор Рязанской области заявил, что продолжается ликвидация последствий воздушной атаки.