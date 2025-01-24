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Россия в огне: Москва и четыре области – под мощной атакой дронов

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  • 24.01.2025, 9:19
  • 11,138
Россия в огне: Москва и четыре области – под мощной атакой дронов

Новые подробности самого массированного налета с начала года.

Под Москвой, а также в Курской, Брянской, Белгородской и Рязанской областях РФ раздаются взрывы, сообщает «Главред».

Мэр Москвы Сергей Собянин в ночь на пятницу, 24 января, заявил об атаке беспилотников на российскую столицу. Три московских аэропорта приостанавливали работу. Об этом Собянин написал в Telegram.

«Силами ПВО Минобороны (РФ, – ред.) в городском округе Коломна и Раменском городском округе (Москвы, – ред.) отражена атака беспилотников, летевших на Москву», - написал он.

Собянин также сообщил о якобы сбитых двух дронах в городском округе Подольск (Москвы, – ред.).

Кроме того, российские паблики и СМИ со ссылкой на Росавиацию сообщили о приостановке работы московских аэропортов «Домодедово», «Жуковский» и «Внуково».

Позже Собянин сообщил о якобы сбитых беспилотниках в Троицком административном округе Москвы, а также в городском округе Щёлково.

Кроме того, в российском Минобороны сообщили об атаке беспилотников в ряде областей.

Средства российской ПВО якобы уничтожили 49 беспилотников. Речь идет о Курской, Брянской, Белгородской областях и временно оккупированном Крыме.

Также в соцсетях сообщили, что беспилотники атаковали Рязанскую область, взрывы прогремели возле местной нефтебазы «РНПК». Над нефтебазой якобы сбили не менее 10 дронов. Российские паблики сообщили о пожаре в районе ТЭЦ и нефтезавода в Рязани после атаки БПЛА.

Губернатор Рязанской области заявил, что продолжается ликвидация последствий воздушной атаки.

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